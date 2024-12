Bittere Geschichte: Tarantino-Star hat 27 Stunden völlig umsonst für Hans Landa-Rolle geprobt

Er wollte unbedingt Hans Lands in Inglourious Basterds spielen, doch dann hat ihn Regisseur Quentin Tarantino nicht einmal für die Rolle vorsprechen lassen.

Quentin Tarantino hat im Lauf seiner Karriere viele ikonische Figuren geschaffen. Als eine der denkwürdigsten zählt der SS-Standartenführer Hans Landa, der in Inglourious Basterds als Bösewicht auftritt. Gespielt wird er von Christoph Waltz, der sich für seine Darbietung 2010 den Oscar als Bester Nebendarsteller abholen konnte.

Wie sich herausstellt, hatte es auch ein anderer Schauspieler auf die Rolle abgesehen: Michael Fassbender. Als X-Men-Antagonist Magneto wurde Fassbender einem breiten Publikum bekannt. Darüber hinaus begeisterte er in Indie-Filmen wie Fish Tank und Shame. In Inglourious Basterds wollte er unbedingt Hans Landa spielen.

Michael Fassbender bereitete sich 27 Stunden auf Hans Landa vor, aber Tarantino hatte die Rolle längst vergeben

Im Gespräch mit dem Buisness Insider blickt Fassbender auf den Casting-Prozess von Inglourious Basterds zurück, in dem er schlussendlich als Lieutenant Archie Hicox zu sehen war und gegen Landa und die Nazis ins Gefecht zieht.

Fassbender erinnert sich:

Ursprünglich wollte ich Landa! Ich hatte mich etwa 27 Stunden auf Landa vorbereitet. Zu der Zeit habe ich Fish Tank gedreht und mein Agent sagte: 'Sie wollen, dass du dir auch Hicox anschaust.' Und ich sagte: 'Ich werde keine Zeit haben, beides zu machen.'

Daraufhin hat Fassbender seine gesamte Energie in die Vorbereitungen auf die Hans Landa-Rolle gesteckt. Bei Vorsprechen wurde er kalt überrascht:

Ich kam in den Raum und [Quentin] Tarantino sagte: 'Okay, schauen wir uns Hicox an.' Ich sagte: 'Meinst du, ich könnte für Landa lesen?' Und er sagte: 'Ich habe Landa am Dienstag gecastet.' Ich sagte: 'Okay, lass uns Hicox lesen."

Als Lieutenant Archie Hicox spielte Michael Fassbender in einer der besten Tarantino-Szenen überhaupt mit

Fassbender hat die Herausforderung trotzdem angenommen, obwohl er damals überzeugt davon war, dass er das Casting gegen die Wand gefahren hatte.

Ich habe [die Rolle] komplett unvorbereitet gelesen, und [Tarantino] hat die anderen Teile, was extrem surreal und irgendwie einschüchternd war. Ich habe es einfach versucht und war mir ziemlich sicher, dass ich es vermasselt habe. Danach habe ich sofort meine Eltern angerufen und gesagt: 'Ich habe es vermasselt. Ich habe es versammelt.'

Schlussendlich konnte er Tarantino überzeugen und lieferte als Hicox eine der stärksten Darbietungen seiner Karriere ab. In der spannendsten Szene des Films blickt er August Diehl tief in die Augen und versucht, so gelassen wie möglich "Warum richten Sie Ihre Walther auf meine Hoden?" in gebrochenem Deutsch zu sagen.

In diesem Moment dürfte man im Kino jede Nadel zu Boden fallen gehört haben.