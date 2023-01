Heute im TV: Tarantino-Meisterwerk mit 3 der besten Szenen seiner Karriere

Quentin Tarantino ist ein meisterhafter Drehbuchautor und schafft in seinen Filmen zahlreiche denkwürdige Momente. Das trifft vor allem auf den grandiosen Inglourious Basterds zu.

Die Filme von Quentin Tarantino warten stets mit einer ungewöhnlichen Form auf. Am traditionellen Erzählen ist der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor nicht interessiert. Stattdessen denkt er seine Geschichten oft in Szenen und Kapiteln, die er in eine unerwartete Reihenfolge bringt, um uns die Figuren näherzubringen.

Dieses Vorgehen zeichnet besonders seine frühen Erfolge wie Reservoir Dogs und Pulp Fiction aus, ist aber auch in seinem jüngeren Schaffen zu entdecken. Gerade Inglourious Basterds macht großen Gebrauch von Kapiteln und verweilt in diesen wiederum einige Zeit in langen, ausgeklügelten Szenen. Wir haben die drei besten aufgelistet.

Heute im TV: Inglourious Basterds läuft heute, am 12. Januar 2023, um 22:30 Uhr auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix streamen.

Die besten Inglourious Basterds-Szenen Nr. 1: Die Einführung von Hans Landa

Inglourious Basterds Universal

Tarantinos Filme sind bevölkert von markanten Figuren. Eine seiner markantesten tritt direkt in den ersten Minuten von Inglourious Basterds in Erscheinung: Hans Landa. Der SS-Standartenführer wird brillant von Christoph Waltz verkörpert und erhält gleich mehrere extrem einnehmende Minuten, um sich im Film vorzustellen.

Im Haus des Bauern Perrier LaPadite (Denis Menochet) erweist er sich als eloquenter Gast, der mit seiner Höflichkeit überrascht, ehe die gewissenlose wie listige Bestie zum Vorschein kommt, die sich hinter seinen strahlenden Gesichtszügen versteckt. Der faszinierendste Moment ereignet sich, wenn Landa ein Milchglas auf ex trinkt.

Die besten Inglourious Basterds-Szenen Nr. 2: King Kong, Scotch und ein Blutbad

Inglourious Basterds Universal

Springen wir vom ersten Kapitel ins vierte. HIer findet sich ein Teil der Basterds zusammen mit dem britischen Lieutenant Archie Hicox (Michael Fassbender) und der deutschen Schauspielerin Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) in einer französischen Taverne ein, um die Vorbereitungen für die Operation Kino zu treffen.

Die gesamte Sequenz ist fantastisch geschrieben und gespielt. Der Moment, an dem man den Atem anhält, erfolgt jedoch erst, wenn August Diehl als SS-Sturmbannführer Hellstrom den Raum betritt. Auf die ungemütlichste Wer bin ich?-Runde der Filmgeschichte folgt eine verräterische Scotch-Bestellung und ein Blutbad.

Die besten Inglourious Basterds-Szenen Nr. 3: Shoshanna leitet ihren Racheplan in die Wege

Inglourious Basterds Universal

Wenige Regisseur:innen setzen Musik so gut ein wie Tarantino und deswegen darf in dieser Liste auch eine ganz besonders Kombination aus Film und Musik nicht fehlen. Mit dem Einstieg ins fünfte Kapitel bereitet sich Soshanna (Mélanie Laurent) auf ihre große Rache vor – und zwar zu den Klängen von David Bowies Cat People.

Obwohl der Song überhaupt nicht zum historischen Setting passt (er stammt aus Paul Schraders Katzenmenschen von 1982) legt er sich perfekt über die Bilder. Die Ruhe vor dem Sturm ist in den ersten Sekunden förmlich spürbar. Dann steigert sich die Musik und Inglourious Basterds bewegt sich auf sein mitreißendes Finale zu.

Was sind eure Lieblingsmomente in Inglourious Basterds?