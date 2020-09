Jetzt bei Netflix: Alle 33 neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche hat Netflix sein Film- und Serienprogramm um viele spannende Neuheiten erweitert. Zu den Highlights zählen Venom mit Tom Hardy, eine neue Sci-Fi-Serie mit Hilary Swank und ein extremer Mindfuck.

Auch diese Woche hat Netflix wieder genügend neuen Streaming-Stoff für euer Wochenende ins Programm aufgenommen. Dabei kommen sowohl Film- als auch Serienfans auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr euch den abgefahrenen I'm Thinking of Ending Things-Trailer anschauen

Fans von Superhelden-Filmen können seit Anfang der Woche den ausgeflippten Anti-MCU-Film Venom mit Tom Hardy streamen. Aus Deutschland hat Netflix außerdem den Superhelden-Film Freaks neu ins Programm aufgenommen. Wer sich schon Tenet im Kino angeschaut hat und Lust auf noch mehrhat, sollte sich Charlie Kaufmans I'm Thinking of Ending Things nicht entgehen lassen.

I’m Thinking of Ending Things - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Auch an die Serien-Fans hat Netflix diese Woche gedacht. Für Science-Fiction-Fans lohnt sich ein Blick auf Away. In dem Mix aus Der Marsianer und Interstellar begibt sich Hilary Swank in der Hauptrolle auf eine gefährliche Mars-Mission ins All. Für Crime-Fans gibt's diese Woche die 1. Staffel Der junge Wallander. Die Serie beschäftigt sich mit den jungen Jahren des Kult-Ermittlers Kurt Wallander, der hier von Adam Pålsson gespielt wird.



Neue Filme bei Netflix diese Woche





Neue Serien bei Netflix diese Woche

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wie immer ist unsere Auflistung der neuen Filme und Serien bei Netflix. Immer wieder überrascht der Streamingdienst seine Abonnenten beispielsweise übers Wochenende mit unangekündigten, zusätzlichen Inhalten, die wir im Vorfeld nicht berücksichtigen können.

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



