Bitteres MCU-Gerücht: Auftritt von Game of Thrones-Star Kit Harington war völlig umsonst

Beim kommenden MCU-Blockbuster Blade brauen sich weiter Probleme zusammen. Einem Gerücht zufolge wurden alle Szenen mit Game of Thrones-Star Kit Harington aus dem Film entfernt.

Das Blade-Reboot lässt mit seinen Problemen weiterhin die Gerüchteküche brodeln. Erst vor einigen Monaten wurde ein komplett neuer Regisseur gefunden. Die Änderungen sollen jetzt allerdings dazu geführt haben, dass der geplante Auftritt von Game of Thrones-Liebling Kit Harington aus dem MCU-Kracher geworfen wurde.

MCU-Kracher Blade soll keine Szenen mit Game of Thrones-Star Kit Harington enthalten

Das ließ Filmjournalist Jeff Sneider jetzt unter Verweis auf eine Insiderquelle im Podcast The Hot Mic durchblicken. Sneider schreibt unter anderem Artikel für Variety und Collider. Er gilt als verlässliche Quelle. Umso schmerzhafter scheint da die Voraussicht auf ein Blade-Reboot ohne Harington. Er erklärte:

Ich habe gehört, dass sich die Lage bei Blade gebessert hat. [...] Sie haben das ganze Fett [aus dem Drehbuch] rausgeschnitten. Dazu gehört auch die Eternals-Verbindung mit Kit Haringtons Black Knight. [Er] ist nicht mehr involviert.

Harington wurde in Eternals als MCU-Figur Dane Whitman eingeführt, dessen Alter Ego Black Knight zum ersten Mal im Blade-Reboot auftauchen sollte. Ob der Game of Thrones-Star die Rolle jetzt in einem anderen Marvel-Film spielen darf, ist nicht bekannt. In jedem Fall handelt es sich bei Sneiders Information um ein bisher unbestätigtes Gerücht.

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Blade ins Kino?

Der Kinostart des Blade-Reboots wurde auf den 4. September 2024 festgelegt. Der Beginn der Dreharbeiten war für Anfang 2023 geplant. Sollte es keine weiteren Verzögerungen in der Produktion geben, ist das Veröffentlichungsdatum durchaus realistisch.

