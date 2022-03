Bizarrer Teaser-Trailer zu Netflix' Jurassic World-Parodie erklärt: Was zur Hölle ist Cliff Beasts 6?

Ein absurder Trailer zu Cliff Beasts 6 von Netflix macht die Runde. Was steckt hinter der Jurassic World-Parodie? Und existiert Cliff Beasts wirklich? Wir haben Antworten.

Na, das ist ja mal eine lustige Idee: In The Bubble geht es um ein schrilles Filmteam, das während der Pandemie die Dreharbeiten zu einem Blockbuster abbrechen muss. Und was tut Netflix? Der Streamingdienst beginnt die Werbekampagne mit einem Trailer zum Film im Film! Der Titel: Cliff Beasts 6. Dabei handelt es sich um eine Art Jurassic World/Park-Parodie mit unendlich vielen Stars. Etwa Pedro Pascal aus The Mandalorian, Karen Gillan aus den Marvel-Filmen und Newcomerin Maria Bakalova aus Borat 2.

Schaut hier den Netflix-Trailer zur Jurassic World-Parodie Cliff Beasts aka The Bubble

Cliff Beasts 6: The Battle For Everest (English) HD

Vor Jurassic World 3: Was ist Cliff Beasts (6) und was ist The Bubble?

Um das Verhältnis an einem Beispiel zu verdeutlichen: The Bubble ist wie Tropic Thunder. Mit Dinos. Regie führte die Judd Apatow, bekannt für Komödien wie Beim ersten Mal und Jungfrau (40), männlich, sucht. Die Idee, die Strapazen eines Hollywood-Filmteams in der Corona-Pandemie zu einem Film machen, klingt unterhaltsam. Aber auch irgendwie outdated, von der Zeit selbst überholt.

Aktuell sieht der Film im Film, der zum fiktiven Franchise "Cliff Beasts" gehört und schon der 6. Teil einer Reihe ist, interessanter. Das liegt auch an diesem, ebenfalls fiktiven, YouTube-Explainer, der uns die anscheinend sehr komplexe Timeline des großen Cliff Beasts-Universums erklärt.

Netflix-Parodie: Das ist die "Timeline" von "Cliff Beasts"

The Bubble-Clip: "Die ganze Cliff Beasts-Timeline erklärt"

Existiert The Bubble wirklich? Und wenn ja: Wann startet er?

Der Start von The Bubble ist auf das verdächtige Datum 1. April 2022 festgelegt. Existiert The Bubble wirklich oder haben wir es hier mit einem langangelegten Prank von Netflix zu tun? Hoffen wir das Beste. Von den Dreharbeiten zu The Bubble haben wir wenig mitbekommen. Aber dass Netflix-Blockbuster einfach so aus dem Boden schießen und mehr oder weniger ohne Vorlauf auf der Plattform landen, ist sowieso eher Regel als Ausnahme.

