Black Widow ohne Aufpreis bei Disney+ streamen: Endlich steht fest, wann es den MCU-Blockbuster günstiger gibt

Black Widow kommt kurz nach dem Kinostart auch als Premium-Stream mit Zusatzkosten zu Disney+. Wer den Film gratis im Abo streamen will, muss ein paar Monate warten.

Um finanzielle Verluste von Kinostarts in Pandemie-Zeiten einzudämmen, verlässt sich Disney auf seinen eigenen Streamingdienst. Auf Disney+ hat das Unternehmen letztes Jahr Blockbuster wie Mulan zum Aufpreis als Stream anstatt im Kino angeboten.

Auch wenn sich die Corona-Pandemie im Sommer 2021 jetzt wieder etwas entspannt, fährt Disney auch für die Veröffentlichung des neuen MCU-Blockbusters Black Widow zweigleisig. Der Film wird am 8. Juli im Kino starten und ab 9. Juli gegen einen Aufpreis von 21,99 Euro bei Disney+ zum Streamen bereit gestellt. Wir wissen mittlerweile endlich auch, wann Black Widow gratis zu Disney+ ins Abo kommt.

Marvel-Fans müssen auf Black Widow im Disney+-Abo bis Oktober warten

Wer Black Widow nicht im Kino schauen will oder kann und auch keinen Aufpreis bei Disney+ zahlen will, muss sich bis nach dem Sommer gedulden. Wie unter anderem Comic Book berichtet, kommt der MCU-Blockbuster in den USA ab dem 6. Oktober 2021 ohne Aufpreis ins Angebot des Disney-Streamingdiensts. Dieses Datum dürfte dann auch für Deutschland gelten:

Nach dem Tod der Superheldin in Avengers: Endgame wird der Black Widow-Film als Prequel zeitlich vor dem tragischen Ereignis spielen. Die Handlung des MCU-Blockbusters ist zwischen The First Avenger: Civil War und Avengers 3: Infinity War angesiedelt.

Schaut hier noch den finalen Trailer zu Black Widow:

Black Widow - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Darin muss sich Natasha Romanoff aka Black Widow (Scarlett Johansson) wegen einer gefährlichen Verschwörung mit der dunklen Seite ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

Podcast für MCU-Fans: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Matthias, Max und ich haben uns die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



