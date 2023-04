Blöd gelaufen für Amazons Herr der Ringe-Serie: Set-Bild verrät verheimlichtes Figuren-Schicksal, Hauptfigur hat doch überlebt

Die 1. Staffel von Die Ringe der Macht wollte das Schicksal einer wichtigen Figur nicht klären, obwohl jeder Herr der Ringe-Fan genau weiß, was passiert. Jetzt bestätigt ein Bild die Rückkehr.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Finale der 1. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wartete mit einigen spannenden Enthüllungen auf und bestätigte diverse Theorien, die zuvor von Fans der Serie aufgestellt wurden. Der Schicksalsberg bricht aus. Sauron zeigt sein wahres Gesicht. Und der Fremde rückt näher in die Richtung eines vertrauten Zauberers.

Einen Cliffhanger wollte das Staffel 1-Finale allerdings nicht auflösen: das Schicksal von Isildur. Als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, wurde er unter den Trümmern eines brennenden Hauses begraben. Ob er überlebt hat? Daraus hat die Herr der Ringe-Serie aus unerklärlichen Gründen ein großes Geheimnis gemacht.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 enthüllt, dass Isildur noch am Leben ist

Wer sich einigermaßen in Tolkiens Mittelerde-Kosmos auskennt, weiß, dass Isildur noch eine wichtige Rolle spielen wird, gerade im Hinblick auf die Ereignisse, die den Ringkrieg vorbereiten. Nun verrät ein neues Set-Bild das, von dem wir sowieso ausgegangen sind: Isildur kehrt zurück. Bei Redanian Intelligence könnt ihr es auch anschauen.

Der Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 1:

Maxim Baldry ist zurück als Isildur – und er ist nicht allein. Auf dem Set-Bild, das beim Dreh in Frensham Little Pond in England geschossen wurde, ist er mit Nia Towle zu sehen. Welche Rolle Towle spielt, ist noch nicht bekannt. Redanian Intelligence spekuliert, dass es sich um Isildurs zukünftige Frau handeln könnte. Einen Namen hat sie von Tolkien nie erhalten. Die Serie könnte somit eine Lücke in der sonst sehr präzise ausgearbeiteten Mittelerde-Geschichte schließen.

Wann startet Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 bei Amazon Prime?

Ein konkretes Startdatum für die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht noch nicht fest. Wir wissen aber, dass die Serie nicht im Jahresrhythmus bei Amazon Prime erscheint. Vor 2024 sollten wir somit nicht mit neuen Episoden rechnen.

