Blutige Zombie-Serie bei Netflix: Start von iZombie Staffel 5 steht fest

Endlich kommt das iZombie-Finale zu Netflix. Die 5. ist die letzte Staffel der Horrorkomödie. Aber warum hat der Start so lange gedauert und warum endet die Serie?

Neben The Walking Dead gehört iZombie zu den beliebtesten Zombie-Serien der letzten Jahre. Netflix hat in seiner App jetzt den Start der 5. Staffel bekanntgegeben: Ab dem 1. Juli könnt ihr die letzten 13 Folgen der Horror-Groteske sehen.

iZombie Staffel 5: Eine der besten Zombie-Serien bei Netflix endet

Denn mit Staffel 5 geht iZombie nach 5 Jahren zu Ende. Bei Moviepilot erarbeitete sie sich in diesem Zeitraum eine treue Fanbase und rangiert auf den vordersten Plätzen der besten Zombie-Serien bei Netflix. Tatsächlich kann nur Genre-König The Walking Dead den Schnitt von 7.3 übertreffen. Unter allen Zombie-Serien schafft es iZombie auf Platz 4.

Die Fans sind begeistert von der Mischung aus Untoten-Gore, Komödie und Detektivgeschichte:



Beste Zombie Serie, es geht hier nicht um eine Apokalypse, sondern um Zombies die immer noch halbwegs sie selber sind. Nur wenn sie Gehirne essen, bekommen sie von den Verstorbenen die Charaktereigenschaften und letzten Erinnerungen [...]. (Luna99)

Warum startet iZombie Staffel 5 so spät auf Netflix?

Rob Thomas' (Veronica Mars) Zombie-Krimi geht 14 Monate nach der Originalausstrahlung in den USA im Mai 2019 an den Streamingstart. Fans, die iZombie nur auf Netflix verfolgen, sind leidgeprüft, denn diese großen Abstände sind bei bestimmten Serien ganz normal.

iZombie bei Netflix: Promo zu Staffel 5

iZombie - S05 Promo (English) HD

Gerade die The CW-Serien wie The Flash, Supergirl oder eben auch iZombie werden in Deutschland zunächst bei den Sendern der Sat.1/ProSieben-Gruppe gezeigt, was auf ältere Lizenzverträge zurückgeht. iZombie Staffel 5 lief deshalb erstmal bei Sixx, und zwar ab Februar 2020, also auch nicht besonders früh. In diesem Verwertungszyklus steht Netflix also erst an dritter Stelle. Jetzt ist es immerhin endlich so weit.

Keine 6. Staffel: Ist iZombie wirklich beendet?

