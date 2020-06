The Walking Dead Staffel 10: Das Warten auf Folge 16 hat bald ein Ende

Die 10. Staffel von The Walking Dead wurde aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Die Ausstrahlung des mit Spannung erwarteten Finales ist nun in greifbare Nähe gerückt.

Seit Anfang April warten Fans von The Walking Dead sehnlichst auf einen Abschluss der 10. Staffel. Denn aufgrund der Coronakrise, konnte die Postproduktion der seit 2019 abgedrehten 16. Episode, die episch wie Game of Thrones werden soll, nicht fertiggestellt werden.

Das Warten könnte nun bald ein Ende haben. Seit heute ist in Kalifornien die Produktion von Filmen und Serien wieder möglich. Aber ist das The Walking Dead-Finale davon überhaupt betroffen?

The Walking Dead Staffel 10: Der Weg zum Finale wurde geebnet

Gedreht wird die Horrorserie The Walking Dead im Bundesstaat Georgia. Die Bearbeitung der Serie findet aber zum Teil in Kalifornien statt. Aussagen der kreativen Köpfe hinter der Serie soll das Staffelfinale bereits fast fertig gewesen sein, bevor der Shutdown weitere Arbeiten an der Folge, wie visuelle Effekte, unmöglich machte.

Etwa ein bis zwei Wochen sollen die letzten Arbeiten an Folge 16 andauern, ehe diese für eine Ausstrahlung fertiggestellt sei. Die Wiederaufnahme der Filmproduktion in Hollywood lässt Fans nun auf eine baldige Veröffentlichung der fehlenden The Walking Dead-Folge hoffen. Ganz so einfach ist die Situation dann aber doch nicht.

Trailer zum Finale von The Walking Dead Staffel 10:

The Walking Dead - S10 E16 Trailer (English) HD

Wie u.a. Variety berichtet, hängt der Wiederbeginn von Arbeiten an Filmen und Serien auch von neuen Regelungen bestimmter Gewerkschaften ab. Diese müssen erstmal die vom Bundesstaat vorgeschriebenen neuen Sicherheitsprotokolle und Hygienevorschriften absegnen, ehe ihre Mitglieder die Arbeit wieder aufnehmen können. Erste Produktionen haben aber einen frühesten Start im Juli und August angekündigt.

Im Falle von The Walking Dead könnte dies aber recht schnell passieren, da nur ein kleiner Kreis von Personen für die Postproduktion zuständig ist. Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme seitens AMC, wann das Finale ausgestrahlt werden wird.

The Walking Dead: Kommt Staffel 11 erst 2021?

Auch wenn die Produktion der kommenden 11. Staffel von The Walking Dead theoretisch bald möglich ist - in Georgia darf bereits unter strengen Vorschriften gedreht werden -, ist es aktuell fraglich, ob diese unter den neuen Regelungen überhaupt stattfinden kann. Denn die neuen Sicherheitsvorschriften sorgen für gewaltige kreative Einschränkungen. Große Horden von Walkern? Ohne CGI erstmal nicht möglich.

© AMC The Walking Dead

Noch gibt es keine konkreten Pläne, dass die Produktion der 11. Staffel bald starten wird. Die Drehbücher wurden während des Shutdown von Angela Kang und ihrem Autorenteam aus dem Homeoffice heraus erarbeitet. Wann die Kameras wieder anlaufen, hängt von zahlreichen Faktoren ab.



Da Dreharbeiten aufgrund der neuen Vorkehrungen verlangsamt werden und The Walking Dead bis zur Ausstrahlung in der Vergangenheit immer einen Vorlauf von mind. 5 Monaten brauchte, ist ein regulärer Start der neuen Staffel im Oktober vorerst ausgeschlossen.

Weitere Infos, wie es um die TWD-Serien The Walking Dead: World Beyond und Fear the Walking Dead steht und was uns inhaltlich im Finale der 10. Staffel der Mutterserie erwartet, haben wir für euch in unserem Podcast zusammengefasst:

Was erwartet ihr euch von Finale der 10. Staffel The Walking Dead?