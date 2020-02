The Walking Dead Staffel 10: Alle Folgen im Überblick und Stream

The Walking Dead startet in seiner mittlerweile 10. Staffel durch. Aus diesem Anlass haben wir euch einen Überblick über die neuen Episoden der Zombieserie zusammengestellt.

Auch in der 10. Staffel von The Walking Dead schlurfen die Untoten durch die Gegend, während es die Überlebenden rund um Michonne, Carol und Daryl erneut mit den gefährlichen Whisperers zu tun bekommen. Selbst ein Zeitsprung kann die vergangenen Ereignisse der Zombie-Apokalypse nicht vergessen machen.

Damit ihr bei all den Entwicklungen rund um den Konflikt mit Alpha und Co. nicht den Überblick verliert, sammeln wir in diesem Artikel die wichtigsten Infos zu den neuen Episoden der 10. Staffel. Insgesamt 16 Stück davon umfasst die aktuelle Runde. Wir werden die Übersicht dementsprechend stetig anpassen und aktualisieren.

Alle Folgen von The Walking Dead Staffel 10:

Folge 1: Überschrittene Grenzen wurde am 7. Oktober 2019 ausgestrahlt

wurde am 7. Oktober 2019 ausgestrahlt Folge 2: Wir sind das Ende der Welt wurde am 14. Oktober 2019 ausgestrahlt

wurde am 14. Oktober 2019 ausgestrahlt Folge 3: Geister wurde am 21. Oktober 2019 ausgestrahlt

wurde am 21. Oktober 2019 ausgestrahlt Folge 4: Masken wurde am 28. Oktober 2019 ausgestrahlt

wurde am 28. Oktober 2019 ausgestrahlt Folge 5: Diebstahl und Lügen wurde am 4. November 2019 ausgestrahlt

wurde am 4. November 2019 ausgestrahlt Folge 6: Neue Verbindungen wurde am 11. November 2019 ausgestrahlt

wurde am 11. November 2019 ausgestrahlt Folge 7: Mach die Augen auf wurde am 18. November 2019 ausgestrahlt

wurde am 18. November 2019 ausgestrahlt Folge 8: Nichts ist wie zuvor wurde am 25. November 2019 ausgestrahlt

Doch wo könnt ihr die 10. Staffel von The Walking Dead streamen? In den USA werden die neuen Folgen immer sonntags auf AMC ausgestrahlt, ehe sie einen Tag später zu uns nach Deutschland kommen. FOX zeigt The Walking Dead jeden Montag um 21:00 Uhr. Direkt im Anschluss wandern die einzelnen Episoden in den Sky Ticket -Katalog.

Alle weiteren Streaming-Möglichkeiten von The Walking Dead findet ihr auf unserer Serienseite.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 1: Überschrittene Grenzen

Überschrittene Grenzen (im Original Lines We Cross) setzt einige Monate nach dem harten Winter der letzten Staffel ein. Die Überlebenden führen ein ruhiges und friedliches Leben. Doch dann wird eine Whisperers-Maske am Strand angespült und sorgt für Aufruhr, ganz zu schweigen von einem abgestürzten Satellit.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 2: Wir sind das Ende der Welt

In Wir sind das Ende der Welt (im Original: We Are the End of the World) tauchen wir ein in die Vergangenheit und erfahren, wie sich Alpha und Beta in der Zombie-Apokalypse gefunden haben. Ein zweiter Handlungsstrang in der Gegenwart konfrontiert baut die Beziehung zwischen den beiden aus und stellt uns außerdem Gamma vor.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 3: Geister

Geister entführt direkt in Carols Psyche. Darüber hinaus müssen die Alexandrianer über zwei Tage lang ununterbrochen gegen Zombies kämpfen, während sich Alpha ebenfalls zu Wort meldet. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Anführerin der Whisperers ganze drei (!) Grenzüberschreitungen gezählt.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 4: Masken

Nicht nur die Whisperers tragen in The Walking Dead Masken. Auch die Überlebenden aus Alexandria und Co. zeigen nur ungern wir wahres Gesicht. So geraten vor allem Lydia und Negans ins Fadenkreuz der Überlebenden, während Ezekiel mit seiner eigenen Existenz hadert, die er nicht mehr ertragen kann.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 5: Diebstahl und Lügen

Negan ist frei - und muss sich mit Brandon herumärgern, der ihn blind verehrt und ihm schlussendlich zum Verhängnis wird. Daryl zieht derweil mit einem kleinen Suchtrupp los, um die verschollene Kelly ausfindig zu machen. Ezekiel offenbart Siddiq, dass er Krebs hat.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 6: Neue Verbindungen

Während Eugene mit seinem Funkgerät Kontakt zu einer neuen Gruppe aufnimmt, begeben sich Carol und Daryl auf die Suche nach Alphas Herde. In Alexandria breitet sich derweil ein bedrohlicher Viraus aus - und Negan macht die ausführlich Bekanntschaft von Beta, der davon überhaupt nicht begeistert ist.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 7: Mach die Augen auf

Carol und Daryl wollen von ihrem Gefangenen mehr über Alphas Herde erfahren, während sich Aaron und Gamma immer öfter an der Grenze begegnen. Dante entpuppt sich derweil als Mitglied der Whisperers und tötet Siddiq, der herausfindet, dass das Wasser für die zahlreichen Krankheitsfälle in Alexandria verantwortlich ist.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 8:

In der 8. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead muss die Konfrontation mit Alpha warten, denn zuerst muss ein großer Verlust betrauert und Michonnes Abschied vorbereitet werden.



Zum Hauptcast gehören dieses Mal neben Danai Gurira, Melissa McBride und Norman Reedus altbekannte Gesichter wie Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand und Khary Payton. Jeffrey Dean Morgan kehrt derweil als Negan zurück, während Samantha Morton und Ryan Hurst auf Seiten der Whisperers kämpfen.

Alle Infos zu Staffel 10, Folge 9: Squeeze

Carol, Daryl und Co. müssen in Folge 9 der 10. Staffel The Walking Dead aus Alphas Höhle entkommen. Daneben kommt es beim Verhältnis zwischen Negan und Alpha zu neuen Fortschritten.



