"Boykottiert Staffel 5!": Stranger Things-Star kehrt nicht zu Netflix' Hit-Serie zurück und die Fans sind richtig sauer

Ein Stranger Things-Star bestätigte nun, dass er nicht in der finalen 5. Staffel der Netflix-Serie dabei sein wird, was offenbar nicht seine Entscheidung war. Die Fans reagieren erzürnt.

Anfang der Woche gab die fünfte und letzte Staffel Stranger Things endlich ein Lebenszeichen vom kommenden große Netflix-Finale. Ein Foto der Staffel 5-Besetzung zeigte all die bekannten Gesichter von Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour und Konsorten. Alle Gesichter? Nun, nicht ganz: Der in der letzten Staffel zum Hauptcast gestoßene Eduardo Franco war auffällig abwesend. Jetzt verriet der Darsteller in einem Interview, dass er offenbar nicht in Staffel 5 auftauchen wird – und die Fans sind richtig wütend.

"Ich bekam nie einen Anruf": Netflix' Stranger Things dreht Staffel 5 ohne Argyle

Eduardo Franco kam in der 4. Staffel von Stranger Things neu zum Cast der Netflix-Hitserie. Als Jonathans kiffender Freund Argyle brachte er eine entspannte, komödiantische Energie in das abgedrehte Abenteuer, als er sich dem gemeinsamen Roadtrip anschloss. Viele Fans der Serie feierten den langhaarigen Pizza-Lieferanten in seinen 9 Folgen als spannende neue Figur (via GameRant ).

Doch als Eduardo Franco nun von Steve Varley interviewt wurde, hatte er auf die sorgenvolle Frage, warum er auf dem jüngst veröffentlichten Staffel 5-Bild von Stranger Things nicht dabei sei, eine niederschmetternde Antwort:



Es ist schön zu hören, dass da draußen so etwas wie Sorge [um meine Abwesenheit] existiert, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich habe nie ... ich bekam nie einen Anruf. Also denke ich mal, das war's.

Kein Eduardo Franco in Staffel 5? Die Stranger Things-Fans machen ihrer Wut Luft

Konkrete Gründe dafür, warum die serienschöpfenden Brüder Matt und Ross Duffer auf Eduardo Francos Rückkehr als Argyle verzichteten, gibt es nicht. Auch fehlen die Angaben dazu, ob seine Figur vielleicht von vornherein nur als Gast-Star für eine Staffel angelegt war. Eines ist jedoch sicher: Die Stranger Things-Fans sind über sein Fehlen nicht amüsiert.



Weltneuigkeiten: Gemäß dem Schauspieler Eduardo Franco wird in Stranger Things 5 der beliebte komödiantische Pizza-Liebhaber Argyle nicht dabei sein.

Dass Argyle nicht in Staffel 5 von Stranger Things ist, weil sie Eduardo Franco nicht kontaktiert haben, macht mich tatsächlich unangemessen aufgebracht, auf einer moralischen und Handlungs-Ebene.

Tut mir Leid, Duffer-Brüder, aber nicht mal den Anstand zu haben, Eduardo Franco anzurufen, um ihm zu sagen, dass er für Staffel 5 nicht zurückkommt, ist ein echter Aschloch-Move.

Eduardo Franco hat Besseres verdient, als die Art und Weise wie die Stranger Things-Schöpfer ihn behandelt haben. Das ist absolut inakzeptabel und widerlich.

Boykottiert Staffel 5! Argyle, wir werden dich so sehr vermissen!

Wann kommt die 5. Staffel Stranger Things zu Netflix?

Nachdem die 4. Staffel Stranger Things bereits im Sommer 2022 erschienen war, hat die lange Wartezeit auf Staffel 5 mehrere Gründe, darunter nicht zuletzt den Hollywood-Streik letztes Jahr. Aktuell wird der Start von Staffel 5 erst 2025 erwartet. Dafür soll das Finale aber "das Größte, was es je gegeben hat" werden.

