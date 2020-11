Brachiale Action-Angebote beim Black Friday: Rambo, John Wick & mehr bei Amazon reduziert

Der Black Friday naht. Wir haben für euch einige Schnäppchen, bei denen bei 4K- und 3D-Filme sowie Steelbooks sparen könnt.

Amazon legt los: Der Black Friday wird dieses Jahr 48 Stunden dauern und geht damit schon am heutigen Donnerstag los. Wir unterstützen euch als Filmfans bei der Jagd nach den besten Schnäppchen. Hier haben wir für euch die besten Actionfilm-Angebote herausgesucht.

Für Actionfilm-Fans: John Wick in 4k Ultra HD und als Blu-ray-Box

Black Friday mit Action: Rambo in diversen Versionen

John Wick ist eines der angesagtesten Action-Franchises der jüngsten Zeit. Wer die Reihe mit Keanu Reeves noch nicht gesehen hat oder sie sich für die Ewigkeit ins Regal stellen will, kann beim Black Friday auf zwei Deals zugreifen.Schade, dass es nicht auch Teil 2 während des Black Friday-Action verbilligt zu erwerben gibt. Wer sich darum nicht schert, hat die Möglichkeit, die ganze Action-Reihe in einer Blu-ray-Bos zu erwerben.Mit Rambo ist Sylvester Stallone berühmt geworden. Die Reihe startete 1982: Da waren manche von euch Moviepiloten noch nicht geboren. Mittlerweile ist sie Kult und den stellt sich viele Fans ins die heimische Schrankwand. Auch hier gibt es Deals beim Black Friday.

© StudioCanal Sylvester Stallone als Rambo

Weitere Actionkost beim Black Friday mit Actionhelden der 1990er Jahre

John Rambo (2008) und Rambo: Last Blood (2019) nicht vergünstigt beim Black Friday. Auch eine Box aller 5 Filme ist aktuell nicht zu haben. Dafür könnt ihr aber die sogenannte Trilogy mit den ersten drei Filme in einer Box erwerben - aktuell auch günstiger.

Wer mit Rambo-Reihe noch nicht genug und mehr Actionhelden sehen will, kann sich auch an anderen Filmen des Genres erfreuen. Mit dabei sind neben Sylvester Stallone weitere Heroen der 1990er Jahre wie Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme oder Dolph Lundgren.

Warum ist 4k Ultra HD so interessant?

In Lock Up hat Sylvester Stallone nur noch sechs Monate im Gefängnis abzusitzen - bis er auf Donald Sutherland trifft, der ihm das Leben zur Hölle macht.In Universal Soldier spielen Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren zwei wiederbelebte Soldaten, die als knallharte Kampfmaschinen ohne Erinnerung an ihre Identität instrumentalisiert werden.In Red Heat trifft der knallharte Moskauer Cop Ivan Danko (Arnold Schwarzenegger) auf den schon lange gesuchten Drogendealer Viktor Rostavilli, samt seiner Gang. Das zieht einige brachiale Konsequenzen nach sich.

4k Ultra HD Blu-rays verbreitet sich immer mehr. Der Vorteil liegt auf der Hand. Deutlich mehr Bilddetails werden dargestellt. Mehr Pixel erlauben ein besseres Seh-Erlebnis, das beinhaltet ein glasklares Bild, kräftige und lebendige Farben sowie eine super-scharfe Auflösung.



