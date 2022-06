Brad Pitt deutet Karriereende an: Vier neue Filme kommen mindestens noch

Brad Pitt ist seit langer Zeit einer der meist verehrten Schauspieler des Planeten. Jetzt sieht er "die letzten Züge" seiner Karriere gekommen.

Brad Pitt ist seit Jahrzehnten einer der größten Hollywood-Stars aller Zeiten. Millionen Fans können von seinen gefeierten Rollen in Filmen wie Fight Club, 12 Monkeys oder Once Upon a Time...in Hollywood gar nicht genug bekommen. Müssen sie aber. Der Star prophezeit das Ende seiner Karriere.

Brad Pitts Karriere ist fast zu Ende: 4 Filme stehen noch offiziell bevor

Das deutet er nun in einem Interview mit GQ an:

Ich sehe mich seit einem halben oder dreiviertel Jahr in den letzten Zügen [meiner Karriere]. [Ich frage mich:] "Wie soll dieser Abschnitt aussehen? Wie will ich das gestalten?

Schaut euch hier den Trailer zu Brad Pitts nächstem Kinofilm Bullet Train an:

Bullet Train - Trailer 2 (Deutsch) HD

Diese Aussage wird als ein Schock für viele Fans kommen. Und als Überraschung. Pitt ist 58 Jahre alt und damit für die Hollywood-Rente vergleichsweise jung (Once Upon a Time...in Hollywood-Co-Star Bruce Dern spielt mit 86 Jahren immer noch in durchschnittlich fünf Filmen pro Jahr mit). Im Übrigen stehen für ihn noch diverse Projekte an.

In vier Filmen soll er künftig mindestens noch als Schauspieler zu sehen sein. Dazu zählen der Action-Kracher Bullet Train, das Historien-Drama Babylon und der nächste Film von Top Gun 2-Macher Joseph Kosinksi unter dem Arbeitstitel Formula One. Ein noch unbenanntes Projekt mit George Clooney ist auch noch geplant.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

