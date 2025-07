Breaking Bad-Star Bob Odenkirk kehrt als Nobody zurück: Action-Fortsetzung verspricht knallharte Unterhaltung für euren Kinosommer [Anzeige]

Im August startet mit Nobody 2 die Fortsetzung des Action-Krachers von 2021 mit Breaking Bad-Liebling Bob Odenkirk. Teil 2 verspricht wieder gnadenlose Unterhaltung.

Vor vier Jahren hat Breaking Bad-Fanliebling Bob Odenkirk gezeigt, wie heftig der Saul Goodman-Star ausrasten kann. Im Action-Kracher Nobody spielte der Schauspieler damals den unscheinbaren Familienvater Hutch Mansell, der in Wahrheit ein versierter Auftragskiller ist. Als er mit gefährlichen Gangstern aneinandergerät, muss er seine alten Fähigkeiten nochmal aktivieren und brutal durchgreifen.

Schon bald startet die Fortsetzung Nobody 2 im Kino, die wieder brachiale Action und viel Spaß mit dem Breaking Bad-Liebling verspricht. In wenigen Wochen könnt ihr das Sequel auf der großen Leinwand erleben.

Action-Highlight im Kino: Dann startet Nobody 2 in Deutschland

Fans von ebenso heftiger wie unterhaltsamer Action streichen sich den 21. August 2025 am besten jetzt schon rot im Kalender an. Dann startet Nobody 2 hierzulande in den Kinos.

Bob Odenkirk kehrt als unfreiwilliger Profikiller zurück: Das ist die Story von Nobody 2

Vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Films muss Hutch immer noch einen Schuldenberg von 30 Millionen Dollar abarbeiten. Um die angeknackste Ehe mit seiner Frau Becca (Connie Nielsen) zu retten, unternehmen beide mit den Kindern einen Kurzurlaub in einem großen Freizeitpark. Mit dabei ist außerdem Hutchs Vater (Christopher Lloyd), der auch im höheren Alter noch so schlagfertig wie sein Sohn ist.

Vor Ort gerät der Familienvater und Profikiller mit dem härtesten Gangsterboss (Sharon Stone) aneinander und es kommen dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht. Außerdem wird Hutch zur Zielscheibe eines korrupten Sheriffs (Colin Hanks).

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Nobody 2:

Nobody 2 - Trailer (Deutsch) HD

Action-Talent verspricht krachenden Sommerkino-Spaß mit Nobody 2

Nach Ilya Naishuller hat Timo Tjahjanto die Regie von Nobody 2 übernommen. Zuvor hat der Regisseur gnadenlose Action-Kracher wie The Night Comes for Us und Codename 13 gedreht. Dadurch ist klar, dass Fans auch bei Nobody 2 wieder voll auf ihre Kosten kommen, was knallharte Gefechte angeht. Das Drehbuch stammt erneut von Derek Kolstad, der unter anderem als Autor an John Wick beteiligt war.

Die Nobody-Fortsetzung hat ähnlich wie Teil 1 eine angenehm kurze Laufzeit von 89 Minuten. Die FSK-Freigabe steht zurzeit noch nicht fest. Nobody wurde damals ab 16 Jahren freigegeben. Womöglich bekommt Teil 2 auch dieses Siegel.