Bridgerton Staffel 4 bringt die Stars im ersten Set-Video zurück und die Fans rasten aus: "Fange gleich an zu heulen"

Lange bevor die 4. Staffel von Bridgerton auf Netflix erscheint, dürfen sich Fans nun über das erste Video vom Set der neuen Folgen freuen. Es bringt die Stars um Nicola Coughlan und Luke Thompson in ihren gefeierten Rollen zurück.

Die 4. Staffel von Bridgerton wird womöglich noch bis nächstes Jahr auf sich warten lassen. Fans dürfen sich jetzt jedoch über eine kleine Rückkehr der Netflix-Serie freuen, die in Form eines ersten Set-Videos veröffentlicht wurde. Darin sind die alten und neuen Stars rund um Luke Thompson, Yerin Ha und Nicola Coughlan kostümiert und fröhlich bei der Arbeit zu sehen.

Bridgerton Staffel 4: Set-Video zeigt Luke Thompson und Yerin Ha als Benedict und Sophie

Das Video, das über den TikTok-Account der Netflix-Serie veröffentlicht wurde, lässt viele Bridgerton-Stars nach Staffel 3 erstmals wieder in ihre Rollen zurückkehren. So können wir zum Beispiel Benedict-Darsteller Luke Thompson mit seiner Serien-Schwester Claudia Jessie beim Herumalbern beobachten. Auch bringt das Video Jessie und Nicola Coughlan, die in Bridgerton die besten Freundinnen Eloise und Penelope spielen, wieder zusammen.

Das Video enthüllt darüber hinaus einen ersten Blick auf Neuzugang Yerin Ha in ihrer Rolle als Sophie Beak, die in den neuen Folgen als Love Interest für Benedict im Fokus stehen wird. Einen ersten kostümierten Blick auf Sophie und Benedict als Paar hebt sich das Bridgerton-Team jedoch offenbar wohlüberlegt noch für einen späteren Zeitpunkt auf.

Bridgerton-Fans feiern Staffel 4-Video: "Kann nicht mehr länger warten"

Fans auf TikTok feiern den Staffel 4-Einblick und verleihen ihren Emotionen in den Kommentaren Ausdruck. "Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr länger warten", heißt es da etwa. "OMG Ich fange gleich an zu heulen" und "Staffel 4 soll sich beeilen" schreiben andere Fans.

Weitere Serien-Anhänger:innen freuen sich über die Rückkehr der gezeigten Stars, allen voran Nicola Coughlan als Penelope: "Penelope Bridgerton sieht so schön aus" und "Penelope ist eine Mutter" heißt es da. "Das ist MRS. Penelope Bridgerton, yup" meldet sich sogar Musikstreamer Spotify in den Kommentaren zu Wort und verweist auf den neuen Status der ehemaligen Lady Whistledown als verheiratete Ehefrau.

Bridgerton-Fans müssen sich jedoch noch eine Weile gedulden, bis die neuen Folgen auf Netflix eintreffen. Laut Showrunnerin Jess Brownell entstehen neue Staffeln von Bridgerton aktuell im Zwei-Jahres-Rhythmus. Da die zweigeteilte 3. Staffel uns im Mai und Juni 2024 erreicht hatte, ist mit Staffel 4 nicht vor Frühjahr 2026 zu rechnen.