"Haben mich noch nicht angerufen": Bridgerton-Fanliebling wird in Staffel 4 wohl nicht zurückkehren

Staffel 4 des Netflix-Hits Bridgerton steckt mitten in der Produktion. Doch eine Hauptfigur wurde offenbar nicht zurück ans Set gebeten und fehlt nun in der neuen Season.

Bridgerton bereitet sich mit Staffel 4 auf die Netflix-Rückkehr vor. Auch wenn die Veröffentlichung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird, müssen wir einem Fanliebling der ersten Stunde wohl jetzt schon aus dem Cast verabschieden.



Die 4. Staffel Bridgerton muss ohne Phoebe Dynevor

auskommen

Nach der Romanvorlage Wie verführt man einen Lord? * von Julia Quinn widmet sich Bridgertons 4. Staffel der Geschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson), die mit Maskenbällen und einem Aschenputtel-Dreh aufwartet. Im Dezember gewährte die große Netflix-Produktion bereits Einblicke zum Tableread, bei dem die Besetzung zusammenkam, um gemeinsam das Drehbuch zu lesen. Schon dort war ein Star allerdings abwesend: Staffel 1-Hauptfigur und Daphne-Darstellerin Phoebe Dynevor.

Von The Direct bei der Promo-Tour ihres neuen Films Inheritance nach ihrer Bridgerton-Beteiligung in Staffel 4 gefragt, gab Dynevor eine Antwort, die klingt, als sei sie zur Rückkehr bereit gewesen, aber nie gefragt worden:

Ich meine, sie haben mich noch nicht angerufen. Und ich glaube, sie drehen Staffel 4 gerade. Ich warte also immer noch auf diesen Anruf.

Nachdem Simon-Darsteller Regé-Jean Page nach Staffel 1 aus Bridgerton ausgestiegen war, hatte seine Serien-Gattin in Staffel 2 noch alleinige Gastauftritte. Aus Staffel 3 verschwand Daphne jedoch ganz und setzte so einen traurigen Bridgerton-Trend scheidender Figuren fort. Haben glückliche Ehen und Familienzusammenhalt keinen Platz in der Netflix-Serie, die sehr viele Figuren gleichzeitig jongliert? Oder sind die Stars nach ihrem Netflix-Erfolg zu gefragt, um Drehpläne anderer Projekte mit Bridgerton abstimmen zu können? Wahrscheinlich tragen mehrere Faktoren dazu bei, dass Phoebe Dynevor nicht zurückgebeten wurde.

Andere zurückkehrende Stars sind hingegen bereits bestätigt: Ruth Gemmell (Mama Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Polly Walker (Lady Portia Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) und Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) zeigten sich schon als Teil des Staffel 4-Casts. Auch ein Wiedersehen mit den Staffel 3-Protagonisten Colin und Penelope müssen wir noch nicht abschreiben. Sogar Anthony-Darsteller Jonathan Bailey, der mit zwei Wicked-Filmen und dem kommenden Jurassic World 4 nicht über Arbeitsmangel klagen kann, äußerte, einen Bridgerton-Auftritt einrichten zu wollen. Ein kleiner Featherington-Abschied scheint hingegen unausweichlich.

Wann startet die 4. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Obwohl Bridgertons 4. Staffel aktuell zum Leben erweckt wird, müssen wir noch länger auf die Veröffentlichung bei Netflix warten. Showrunnerin Jess Brownell sprach zuletzt von einem 2-Jahres-Rhythmus der Netflix-Serie, was auf einen Start frühestens im Frühjahr 2026 hindeuten würde.

