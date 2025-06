Brillante Fantasy-Serie musste einst wegen queerer Story enden: Jetzt plant Amazon ein neues Spin-off

Steven Universe ist einer der besten Fantasy-Cartoons des Jahrtausends, der wegen einer LGBTQ-Storyline frühzeitig abgeschlossen wurde. Jetzt soll es ein neues Spin-off bei Amazon geben.

Die pastelligen Fantasy-Abenteuer von Steven Universe und seinen außerirdischen Gem-Ziehmüttern zählten zum musikalischsten, progressivsten und besten, was das Cartoon Network im letzten Jahrzehnt zu bieten hatte. Leider wurde die Hauptserie frühzeitig und in Eile abgeschlossen, woraufhin es immerhin noch die Sequel-Serie Steven Universe Future gab.

Nun soll es fünf Jahre später ein ganz neues Steven Universe-Spin-off mit einer der bekannten Figuren aus Beach City geben – und zwar als Sci-Fi-Abenteuer bei Amazon Prime Video.

Fantasy-Cartoon Steven Universe soll mit Sci-Fi-Abenteuern von Lars auf Amazon weitergehen

Stevens zunächst widerwilliger Freund (und Donut-Verkäufer) Lars wurde im Laufe der Handlung als pinker "Zombie" wiederbelebt. Nach seiner Sci-Fi-Transformation machte er sich mit einem gestohlenen Raumschiff und einer Gruppe Außenseiterinnen-Gems auf den langen Weg zurück zur Erde. Als Captain Lars soll er nun weitere Weltraumabenteuer mit seiner Crew erleben, denn der geplante Amazon-Ableger heißt Steven Universe: Lars of the Stars. Bisher wird die Serie aber nur entwickelt.

Serienschöpferin Rebecca Sugar ist erneut als Produzentin an Bord und wird von ihrem langjährigen Mitarbeiter Ian Jones-Quartey bei der Animation und Ausarbeitung unterstützt.

Lars of the Stars will laut TVLine auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Steven Universe-Universums beleuchten. In der Serienbeschreibung heißt es weiter:

Die Sequel-Serie folgt Lars Barriga, dem ewigen Teenager und Weltraumgesetzlosen, während er und seine Pirat:innen-Crew Schmuggelware schmuggeln, den Behörden entkommen und die dunkelsten Geheimnisse des gefallenen Gem-Imperiums aufdecken.

Warum Steven Universe ursprünglich abgesetzt wurde

Besonders im Pride Month 2025 ist die Nachricht einer neuen Steven Universe-Serie eine fabulöse Nachricht. Die ursprüngliche "Absetzung" hatte nämlich mit der queeren Repräsentation in der Mutterserie zu tun. Der Cartoon war durch seine exklusiv weiblich gelesenen Frauenfiguren, die auch einander liebten, immer schon queer-coded. Als es aber in Staffel 5 zur irdischen Hochzeit mit den Gems Ruby und Sapphire kam, drohten internationale Financiers aus konservativen Ländern mit der Einstellung der notwendigen Gelder.

Steven Universe-Mastermind Sugar nahm diesen frühzeitigen Schluss für die Hochzeit in Kauf (wie sie selbst vor einigen Jahren offenbarte ) und beendete die Serie wenige Folgen später im Sauseschritt. Ein Jahr später wurde ihr Werk als erster Cartoon überhaupt mit dem GLAAD Media Award für faire LGBTQ-Repräsentation in den Medien ausgezeichnet.

Danach machte Rebecca Sugar mit Steven Universe: The Movie und dem Future-Sequel weiter, das ihre Gem-Saga vorerst und ordentlich abschloss.

Kann man Steven Universe irgendwo streamen?

Leider hat Netflix aktuell nur die Staffeln 4 und 5 von Steven Universe. Für die komplette Serie muss man sich an Amazon, Apple oder YouTube wenden, wo die Seasons als Leih- und Kauftitel vorliegen. Gleiches gilt für den Film.