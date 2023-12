Danke, Andre Braugher: Captain Holt hat Brooklyn Nine-Nine in ein Meisterwerk verwandelt

Captain Holt-Darsteller Andre Braugher ist verstorben. Ich verabschiede mich von einem genialen Comedy-Schauspieler, ohne den die Hit-Serie Brooklyn Nine-Nine niemals auf 8 Staffeln gekommen wäre.

Wie so viele habe ich wegen Andy Samberg und seiner trotteligen Figur Jake Peralta mit Brooklyn Nine-Nine angefangen. Geblieben bin ich für Andre Braugher. Captain Holt ist seine einzige Rolle, die ich gut kenne und eine meiner liebsten aller Zeiten. Noch nie hat mich eine Sitcom-Figur ohne Mimik so oft zum Lachen und Heulen gebracht.

Andre Braugher ist im Alter von 61 Jahren verstorben und mir bleibt nur zu sagen: Danke für die tolle Zeit, die du mir und Millionen anderer Fans mit Brooklyn Nine-Nine geschenkt hast.

Ohne Andre Braugher als Captain Holt wären Jake und Amy bloß ein Blödian und eine Streberin

Sitcom-Charaktere starten gern als Stereotyp, um dann aufgebrochen zu werden. Polizist Jake ist der verwirrte Nichtsnutz mit den One-Linern und seine Kollegin Amy (Melissa Fumero) die überkompensierende Ordnungsfanatikerin. Chandler und Monika aus Friends lassen grüßen. Erst mit der klaren Anweisung, Schelte und Wertschätzung ihres Chefs Captain Holt werden Jake und Amy zu dreidimensionalen Figuren und zu Erwachsenen.

Andre Braugher kitzelt nicht nur aus sich selbst, sondern vor allem aus Andy Sambergs Jake Peralta ungeahnte Tiefen und ganz seltene Tränen. Er begleitet die Hauptfigur von Anfang bis Ende. Jake wird unter seiner Obhut vom Stirb-Langsam-Nerd zum umsichtigen Familienvater.

In ihrer letzten gemeinsamen Brooklyn Nine-Nine-Szene bleibt kein Auge trocken – egal ob ihr die Serie geschaut oder noch nie eine Folge gesehen habt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Der US-Schauspieler balanciert in Brooklyn Nine-Nine aber noch eine Menge mehr auf seinen Schultern: Captain Holt ist nicht nur die Vaterfigur, an der sich die beiden Hauptcharaktere reiben und abarbeiten. Er ist ein schwarzer, schwuler Polizei-Captain, der auf jahrelange Diskriminierung und allerlei Benachteiligung zurückblickt und der Serie sehr viel mehr Tiefgang gibt, als sie ursprünglich erwarten lässt. Er ist in einem Atemzug ernstzunehmende Figur und aberwitziger Comic Relief. Andre Braugher leistete Großes.



Andre Braugher ist das Herz von Brooklyn Nine-Nine und Captain Holt eine Vaterfigur für uns alle

Dabei ist Captain Holt anfänglich selbst kaum mehr als ein sozial inkompetenter Roboter. Er startet als Garant für Lacher, an dem jegliches Bezirzen abprallt. Doch Andre Braugher macht aus wenig Spielraum sehr viel. Wenn Holt wütend und laut wird, wenn er raffiniert und witzig sein will, drückt Andre Braugher die Emotionen aus jeder Pore heraus, während das Gesicht eine Steinwand bleibt. Es gibt Hunderte Beispiele für sein Talent, deshalb bekommt ihr von mir ein Best-of spendiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Stück für Stück, Staffel für Staffel, lässt uns Captain Holt hinter die Fassade des harten Gesichts blicken. Und was wir zu sehen bekommen, ist seine wirklich berührende und hochaktuelle Lebensgeschichte.

In seltenen Momenten lässt Braugher die Fassade fallen und das sind die Momente, die ich nie vergessen werde. In einer Szene, in der sich Holt von seiner Truppe als Captain verabschiedet, scheint der Mensch hinter dem Comedy-Talent durch. Wenn Captain Holt geht, sind alle aufgeschmissen. Er ist nicht nur das Herz der Serie, er ist auch das Herz der 99:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ganz ehrlich, ich kann Jake verstehen. Captain Holt ist trotz seiner ulkigen Eigenwilligkeit genau das, was wir uns in Wahrheit alle als Vaterfigur wünschen: Jemand, der uns mit klaren Ansagen begleitet, selbst in seiner Moral unumstößlich ist und weiß, wovon er redet. Jemand, der uns ins Herz schließt, wie wir sind und das Beste aus uns herauskehrt. Das ist Holt für Jake und Amy. Das schafft Braugher mit seiner fantastischen Performance und das hinterlässt wirklich Eindruck. Brooklyn Nine-Nine wurde erst dank ihm zu dieser großartigen und langlebigen Serie.

Ohne Captain Holt würde die ganze Serie keinen Sinn ergeben. Es würden Tiefgang und Zusammenhalt der chaotischen Polizeistation fehlen. Ohne Andre Braugher wäre Brooklyn Nine-Nine eine komplett andere Serie und mit Sicherheit eine weniger gute.

Danke, Andre Braugher, dass du das Leben vieler Serien-Fans ein großes Stück besser gemacht hast.