Brutal gute Fantasy-Horror-Serie mit Game of Thrones-Star startet endlich auch bei uns – und lässt euch Brad Pitt vergessen

Das Serien-Remake von Interview with the Vampire ist da und wird euch als Fantasy- und Horror-Fans erobern ... sofern ihr es zulasst. Denn diese Neuverfilmung macht einiges anders.

Game of Thrones-Star als Vampir: Diesem Horror-Interview solltet ihr keine Absage erteilen

kommt mit drei Monaten Verzögerung auch in Deutschland bei Sky/WOW an. Und die Begeisterung , die seit dem US-Start schon zu uns herübergeschwappt ist, ist real: Die Neuverfilmung des ersten Buches aus der Chronik der Vampire * von Autorin Anne Rice ist trotz der Bekanntheit des Stoffes überraschend. Nämlich

Eine anfängliche Skepsis ist natürlich nachvollziehbar. Meine erste Reaktion war auch: Brauchen wir wirklich noch Serie, die einen gefeierten Film neu auflegt? Hat die Produktion des Senders AMC (trotz Hits wie The Walking Dead und Breaking Bad) gegen Neil Jordans gelungene Adaption Interview mit einem Vampir mit Brad Pitt und Tom Cruise überhaupt eine Chance? Die erfreuliche Antwort lautet: ja.

AMC Interview with the Vampire: Lestat und Louis

Die Geschichte der Interview with the Vampire von Rolin Jones bleibt an der Oberfläche zunächst die gleiche: Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) sucht den Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) auf, um ihm seine Lebens- bzw. Untoten-Geschichte zu erzählen. Nachdem der Vampir Lestat (Sam Reid) ihn 1910 in New Orleans verwandelte und ihm mit Claudia (Bailey Bass) eine Tochter schenkte, lernte er die vielen Tücken der Unsterblichkeit kennen.

Vor allem Hauptdarsteller Jacob Anderson als Louis ist dabei eine Wucht. Aus Game of Thrones' disziplinierten Eunuchen-Kämpfer Grauer Wurm wird ein sinnlicher Vampir, unter dessen melancholischer Oberfläche es ständig brodelt. Andersons einnehmendes Schauspiel und seine Chemie mit Co-Star Sam Reid arbeitet mit Nuancen, die Brad Pitts schönes Bild eines Vampirs rückblickend vermissen ließ.

Warner / AMC Interview with the Vampire: 1994 und 2002

Zählen wir dann noch die erstaunliche Brutalität hinzu, mit der in den 7 Serien-Episoden Köpfe durchschlagen und das Fantasygenre an seine blutigen Grenzen gebracht wird, dürfte klar sein, dass diese kompromisslose Horror-Serie kein Blatt vor den Eckzahn-gespickten Mund nimmt.



Blutig, dramatisch, queer – Interview with the Vampire besticht als modernes Fantasy-Remake

Trotz historischer Rückblenden-Kulisse mit fantastischen Kostümen und Sets fühlt Interview with the Vampire sich dabei immer modern an. Was vor allem den Änderungen zu verdanken ist, die Interview with the Vampire einen erfrischenden neuen Dreh geben. Die Serie zieht vorhandene erzählerische Stellschrauben in eine andere Richtung an, um sich die Geschichte so zu eigen zu machen.

Unübersehbar ist, dass Louis nicht länger ein weißer Plantagenbesitzer (und Sklavenhalter) ist, sondern ein wohlhabender Afroamerikaner mit florierendem Bordell – mit allen rassistischen Anfeindungen und düsteren Rachefantasien, die das als politischer Kommentar mit sich bringt.

Auch der Schritt zu einer schwulen Hauptfigur geht voll auf. Was in Anlagen bei Anne Rice (und selbst in Neil Jordans Film) schon immer vorhanden war und als sexuelle Biss-Metapher sowieso in jede Vampir-Geschichte eingeschrieben ist, wird hier lediglich an die Oberfläche gebracht. Inklusive häuslicher Gewalt, wenn zwei Vampire zwischen erotischem Verlangen und Grausamkeit ihr Machtgefälle auf dramatischste Weise ausloten.

AMC AMC AMC AMC

Dass die Serie Interview with the Vampire sich ihres Remake-Charakters sehr wohl bewusst ist (und diesen auch gar nicht verschweigen will), zeigt sich schon in Folge 1: wenn klar wird, dass Interviewer und Vampir sich vor vielen Jahren schon einmal begegnet sind. Jetzt ist der Reporter erfahrener und der Blutsauger gewillt, gewisse Aussagen zu korrigieren. Und dieses Konzept einer Erzählung auf einer anderen Erzählung zu einem Rückblick verleiht der Geschichte eine genüssliche Komplexität, die selbst für Fans der Story noch einige Überraschungen bereithält. Wer sich darauf einlässt, kann hier ein explosives Genre-Wunder in Serienform erleben.

Interview with the Vampire startet heute, am 5. Januar 2022 bei Sky/WOW, mit zwei der sieben Episoden und wird anschließend wöchentlich mit Doppelfolgen gezeigt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar inklusive Interview with the Vampire

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



