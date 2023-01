10 große Fantasyfilme 2023, die ihr euch vormerken solltet – von Drachen-Action bis Disney-Remakes

Neben zwei Disney-Filmen, die dieses Jahr unseren Fantasy-Durst stillen wollen, legt auch Deutschland 2023 im Genre der Drachen, der Zauberei und des Übernatürlichen nach.

Die Fantasyfilme 2023 sind aktuell recht überschaubar, wenn wir auf die Kino- und Streaming-Starts schauen. Dennoch gibt es ein paar magische Vertreter, auf die ihr dieses Jahr ein Auge haben solltet. Wir stellen euch die 10 spannendsten Fantasyfilme 2023 vor. Zunächst diejenigen, die schon ein Startdatum haben und dann solche, die noch einen konkreten Start erhalten müssen. Superheld:innen fallen hier bewusst raus, weil sie ihre eine eigene Vorschau bekommen.

1.) Fantasy 2023: Arielle, die Meerjungfrau als Disney-Remake

The Little Mermaid - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Mit Arielle, die Meerjungfrau legt Disney 2023 den gleichnamigen Zeichentrickfilm neu auf und lässt König Tritons singende Tochter einen Deal mit der Meerhexe Ursula eingehen: Für den Preis ihrer Stimme tauscht sie ihren Fischschwanz gegen zwei Beine und folgt einem Prinzen an Land. Dabei erlaubt sich das neuste Disney-Remake natürlich einige Änderungen gegenüber der Vorlage.

Kinostart: 25. Mai 2023

2.) Fantasy 2023: Dungeons & Dragons mit Chris Pine

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer (Deutsch) HD

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben verwandelt das berühmte Rollenspiel in einen Fantasy-Actioner. Chris Pine schart eine Bande magischer Gauner um sich, um eine verlorene Reliquie zu stehlen. Wobei natürlich nichts nach Plan verläuft und auch Drachen nicht fehlen dürfen.

Kinostart: 30. März 2023

3.) Fantasy 2023: Nicolas Cage als Dracula wird zur Nebenfigur

Ähnlich humorvoll, aber deutlich blutiger soll es in der Fantasy-Horror-Komödie Renfield zugehen. Nicholas Hoult spielt darin den titelgebenden Handlanger, den der berühmte Graf Dracula (Nicolas Cage) aus einer Irrenanstalt rekrutiert. Im modernen New Orleans beginnt allerdings einiges schiefzulaufen, als der Lakai des Vampirs sich in eine Verkehrspolizistin (Awkwafina) verliebt. (Mit The Last Voyage of the Demeter erwartet uns 2023 außerdem ein weiterer Dracula-Kinofilm im Horror-Milieu.)

Kinostart: 20. April 2023

4.) Fantasy 2023: Schokoladige Grüße von Timothée Chalamet

Warner Timothée Chalamet ist Willy Wonka

Auch wenn ihr das Kinderbuch * von Roald Dahl nicht kennt: Wenn ihr Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen hat, wird euch der Millionär Willy Wonka, der goldene Tickets in Schokoladen-Tafeln versteckt, bekannt vorkommen. Der zu Weihnachten 2023 startende Film Wonka wird als Fantasy-Musical beschrieben und erzählt mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle die Vorgeschichte des abgedrehten Süßigkeiten-Liebhabers.

Kinostart: 14. Dezember 2023

5.) Fantasy 2023: Disneys Peter Pan kommt nicht allein

Disney+ Disney-Live-Action-Remake: Peter Pan & Wendy

Arielle wird nicht das einzige Disney-Remake 2023 sein: Als zweites Fantasy-Abenteuer legt das Studio mit Peter Pan & Wendy die J.M. Barrie-Geschichte * vom Jungen, der nicht erwachsen werden will, neu auf. Diesmal darf die zweite Hauptfigur Wendy sogar mit in den Titel. David Lowery, der bereits Elliot, der Drache für Disney neu verfilmte, führt hier Regie. In der Disney+-Vorschau 2023 gab es sogar schon erste Bilder zu sehen.

Start bei Disney+: noch unbekannt

6.) Fantasy 2023: The Old Guard 2 kehrt zu Netflix zurück

Disney Charlize Theron in The Old Guard

The Old Guard, über eine von Charlize Theron angeführte Kampf-Truppe, war 2020 bei Netflix ein veritabler Action-Fantasy-Erfolg. 2023 legt der Streamingdienst nun The Old Guard 2 nach und lässt die Unsterblichen auf einen neuen Gegner treffen. Zur konkreten Handlung ist noch nichts bekannt, aber sicher will ihnen wieder jemand an den unsterblichen Kragen, um zu beweisen, dass sie doch totzukriegen sind.

Netflix-Start: noch unbekannt

7.) Fantasy 2023: Deutsche Sagen mit Perspektiv-Wechsel

Constantin Deutsche Fantasy 2023: Hagen

Dass (selten genug anzutreffende) deutsche Fantasy in der deutschen Sagenwelt reichlich Futter findet, beweist 2023 Hagen. Die Nibelungen-Sage mit neuem Dreh (nach dem Buch Hagen von Tronje * von Wolfgang Hohlbein) rückt statt Drachentöter Siegfried (Jannis Niewöhner) dessen Gegenspieler (Gijs Naber) ins Zentrum der Erzählung. Dabei erscheint die epische Geschichte sowohl als Kinofilm als auch als 6-teilige Serie.



Kinostart (& RTL+)-Start: noch unbekannt

8.) Fantasy 2023: Die Serien-Rückkehr von Teen Wolf als Film

Teen Wolf: The Movie - Trailer 2 (English) HD

Fans von Teen Wolf konnten auch nach 6 Staffeln von den Abenteuern der übersinnlichen Schüler von Beacon Hills nicht genug bekommen und so steht uns 2023 die Film-Fortsetzung der Serie als Fantasy-Wunscherfüllung ins Haus: In Teen Wolf: The Movie müssen sich Werwolf Scott (Tyler Posey), Banshee Lydia (Holland Roden) und Co. gegen eine Böse Bedrohung zusammenschließen, als unerwartet die eigentlich verstorbene Allison (Crystal Reed) auf der Bildfläche erscheint.

Paramount+-Start: noch unbekannt (in den USA am 26. Januar 2023)

9.) Fantasy 2023: Amy Adams als Werwolf-Mutter?

Netflix Amy Adams als The Woman in the Window

In der Hulu-Produktion Nightbitch beginnt eine Künstlerin sich zu sorgen, dass sie sich in einen Hund verwandelt. Warum sonst sollte sie nachts orientierungslos woanders aufwachen? Die Fantasy-Horror-Comedy von Marielle Heller ist Star-besetzt mit Amy Adams und erinnert ein wenig an Wolf Like Me, nur dass die Hauptfigur diesmal auch einen ständig abwesenden Ehemann und einem 2-jährigen Sohn jonglieren muss.

Disney+-Start: noch unbekannt

10.) Fantasy 2023: Beliebte deutsche Jugendbuchreihe Silber bei Amazon

Fischer Die Silber-Trilogie von Kerstin Gier wird verfilmt

Nach der Edelstein-Trilogie Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün hat sich Amazon die Rechte an einer weiteren beliebten Buch-Reihe von Kerstin Gier gesichert und verfilmt die Trilogie der Träume *. Im ersten Teil, Silber, entdeckt die Jugendliche Liv, dass die Dinge, die sie im Schlaf sieht, realer sind als anfangs angenommen. Doch jede Traumerfüllung der "luziden Träumer" hat ihren Preis.

Amazon-Start: noch unbekannt

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.



