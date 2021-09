Brutale FSK 18-Action soll weitergehen: Ryan Reynolds-Fantraum kann noch wahr werden

Die brutale Mortal Kombat-Neuverfilmung soll fortgesetzt werden. Dadurch könnte auch ein Johnny Cage-Ableger kommen, für den sich viele Fans Ryan Reynolds in der Rolle wünschen.

Die neue Mortal Kombat-Verfilmung hat der Videospiel-Vorlage nach dem Trashfest aus den 90ern mit brutaler Gewalt und derben Martial-Arts-Kämpfen neues Leben eingehaucht. Auch wenn einige der Meinung waren, dass sich der Film eher wie eine Aufwärmübung anfühlt, bei der das eigentliche Mortal Kombat-Turnier fehlt, war das Studio wohl mit dem Erfolg des Films zufrieden.

Wie jetzt bekannt wurde, soll Warner Bros. weitere Filme aus dem Mortal Kombat-Universum entwickeln. Dadurch dürfen sich Fans wieder Hoffnung auf einen Johnny Cage-Film machen, für den sich viele Ryan Reynolds in der Hauptrolle wünschen.

Mortal Kombat soll weitergehen – mit Ryan Reynolds als Johnny Cage?

In einem Bericht von Variety über die Pläne von Warner zu Dune steht auch kurz, dass das Studio wohl noch mehr Mortal Kombat-Filme entwickelt. Ob die dann auch ins Kino kommen oder direkt beim eigenen Streamingdienst HBO Max erscheinen sollen, ist nicht bekannt.

Im Video vergleichen wir die beiden Mortal Kombat-Verfilmungen miteinander:

Moral Kombat: Neu vs Alt! Welcher der beiden Filme ist besser?

Das Ende der neuen Mortal Kombat-Adaption stellte auf jeden Fall noch eine Fortsetzung in Aussicht, in der die Hauptfigur Cole Young in die USA reisen und einen gewissen Schauspieler rekrutieren soll. Ein eindeutiger Hinweis auf Johnny Cage aus den Mortal Kombat-Spielen.

© Midway Games/NetherRealm Studios Johnny Cage in den Mortal Kombat-Spielen

Wir haben schon darüber berichtet, dass Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam angeblich in Gesprächen als Johnny Cage war. Die Fans haben aber schon eine klare Meinung und wünschen sich viel lieber Ryan Reynolds in der Rolle des ausgebrannten Action-Schauspielers.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wenn Mortal Kombat ein Sequel bekommt, muss Ryan Reynolds Johnny Cage sein, richtig?

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ryan Reynolds als Johnny Cage bitte

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Anscheinend wollen Leute, dass Ryan Reynolds Johnny Cage im nächsten Mortal Kombat-Film spielt und das kann ich nur absolut unterschreiben

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ich kann nicht der einzige sein, der denkt, dass Ryan Reynolds einen perfekten Johnny Cage im nächsten Mortal Kombat-Teil abgeben würde

Ryan Reynolds hat auch schon selbst auf die Fanwünsche reagiert – natürlich auf seine typische Art in eine Werbebotschaft verpackt:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was mache ich mit Casting-Gerüchten und drahtlosen Konkurrenten, die verärgert sind, dass @usnews gerade @Mintmobile 2021 zum besten Handytarif gekürt hat? Sie erledigen!!

Ob Ryan Reynolds wirklich ins Mortal Kombat-Filmuniversum kommt, ist noch völlig offen. Mit dem Schauspieler würde sich Warner aber einen Megastar angeln, der dem Franchise nochmal einen komplett neuen Hype-Schub verpassen würde.

Wollt ihr einen Mortal Kombat-Film mit Ryan Reynolds als Johnny Cage sehen?