Brutale Sci-Fi-Action bei Amazon Prime: Spannend, hart und fast so witzig wie Deadpool

Unser Streamingtipp bei Amazon ist eine brutale Science-Fiction-Actionkomödie mit einem Marvel-Star, die stark an Deadpool erinnert. Lest, warum der Film sich lohnt.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits zum VOD-Start von Boss Level veröffentlicht. Inzwischen ist der Film auch in der Flatrate von Amazon verfügbar.

Er ist perfekte die Abwechslung, wenn ihr von Weihnachtsfilmen allmählich genug habt: Boss Level bietet auf den Spuren von Deadpool und Edge of Tomorrow ein witziges und brutales Actionfest. Hauptdarsteller Frank Grillo kennt ihr aus den MCU-Filmen, hier kann er so richtig freidrehen. Wir erklären, warum der Film sich lohnt.

Drei Gründe, Boss Level bei Amazon zu gucken:

Der irre Zeitschleifen-Plot

Die sehr harte Action

Der extrem düstere Witz

Grund 1: Boss Level bei Amazon Prime bereitet eine alte Idee unterhaltsam auf

In Boss Level findet sich ein ehemaliges Mitglied eines Sondereinsatz-Kommandos immer in der selben Situation wieder: Jeden Tag stirbt Roy (Grillo) und erlebt Tortur daraufhin erneut. Um den ewigen Kreis zu durchbrechen, muss er herausfinden, wer oder was dafür verantwortlich ist.

Die Ausgangslage erinnert natürlich an den Komödienklassiker Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. In den letzten Jahren wurde die Zeitschleifen-Idee immer häufiger genutzt: Für Horrorfilme (Happy Death Day) und Science-Fiction (Edge of Tomorrow) zum Beispiel.

Grund 2: Die harte Action erinnert an Deadpool

Der Gleichmut, mit dem sich Frank Grillo durch die Welt ballert, erinnert an Deadpool, den härtesten Marvelfilm. Die Hauptfiguren verbindet die Konsequenzlosigkeit in ihrer brutalen Handlung. Deadpool heilt sich in Sekundenschnelle selbst. Grillos Figur Roy wacht nach jedem Tod neu auf, sein Leben wird zurückgesetzt. Selbst verheerendste Verletzungen sind beiden entsprechend egal.

Grund 3: Auch den Humor hat sich Bosslevel bei der Marvel-Komödie abgeguckt

Daraus entsteht ein sehr ähnlicher, düsterer Humor. Roy und Deadpool/Wade Wilson stecken die unzähligen brutalen Tode, Amputation, Schüsse in den Schritte und so weiter gleichermaßen lakonisch weg. Wobei Boss Level Deadpool eine Handlung mit echter Tragweite voraus hat. Daraus entwickelt sich, wenn auch langsam, große Spannung.

