Brutale Superhelden-Action in bestmöglicher Edition neu im Heimkino: Teil 1 lässt Marvel immer noch alt aussehen

Kick-Ass ist eine der besten und blutigsten Alternativen zum Marvel-Universum. Jetzt gibt es den Action-Kracher zum ersten Mal in 4K zu kaufen.

Kick-Ass zeigte Marvel und Konsorten, dass Superheldenfilme auch ganz anders aussehen können. Mit Galgenhumor und harter Gewalt wurde der Action-Kracher zum Erfolg. Jetzt gibt es ihn dank lupenreinem 4K endlich in der bestmöglichen Edition.



Im Heimkino: Kick-Ass lässt Marvel mit 4K und jeder Menge Extras weit hinter sich

In Kick-Ass nehmen Aaron Taylor-Johnson und Chloë Grace Moretz als Teenager-Superhelden ohne Superkräfte den Kampf gegen das Verbrechen auf. Ihre teilweise äußerst blutige Laufbahn wirkt in 4K-Qualität gleich noch etwas eindrücklicher. Wem das nicht reicht, der wird sich an den zahlreichen Extras erfreuen.

Neben der 4K-Blu-ray liegt dem Paket wie üblich die reguläre Blu-ray des Films bei. Darüber hinaus hält das Bonusmaterial unter anderem ein Making-of, Featurettes über Comic und Zeichnungen sowie einen Audiokommentar bereit.

Wer also von den familienfreundlichen Marvel-Scharmützeln schon länger die Nase voll hat, kann beherzt zugreifen. Und bei der reinen Erinnerung an eine MCU-Alternative für Erwachsene muss es nicht bleiben. Ein neuer Kick-Ass-Teil könnte schon bald wieder Deadpool Konkurrenz machen.

