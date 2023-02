Brutales Fantasy-Epos bei Amazon: Lohnt sich Carnival Row Staffel 2 nach der langen Wartezeit?

Lange vor Die Ringe der Macht gab es bei Amazon die Fantasy-Serie Carnival Row. Nun läuft nach elendig langer Wartezeit endlich Staffel 2 im Stream und wir verraten euch, ob der Wiedereinstieg sich auszahlt.

Carnival Row ist am Freitag, dem 17. Februar 2023 in Staffel 2 gestartet. "Karneval was?", werden sich so manche fragen, die nach dreieinhalb Jahren nicht mehr viele Erinnerungen an Staffel 1 übrig haben. Carnival Row war die erwachsene Fantasy-Serie voller Sex, Gewalt und Intrigen, die Amazon Prime 2019 mit den Stars Orlando Bloom und Cara Delevingne herausbrachte.

In dem übersinnlichen Krimi suchten sie einen Serienmörder und loteten zugleich eine unterdrückte Klasse geflüchteter Fabelwesen aus. Nun ist Carnival Row wieder da, aber: Lohnt sich die Rückkehr? Wir haben alle 10 Folgen der 2. Staffel bereits vollständig gesehen und können euch darauf eine spoilerfreie Antwort geben.

Nach 3,5 Jahren Pause: Lohnt sich die Fantasy-Rückkehr von Carnival Row?

Gründe, warum Staffel 1 von Carnival Row Fantasy-Fans erfreute, gibt es viele: Sie reichen von Detailreichtum über das gelungene Worldbuilding samt Figuren bis hin zur Verarbeitung aktueller Themen. Diese Argumente treffen auf Staffel 2 ebenfalls zu. Carnival Row beschwor eine ziemlich komplexe Erzählwelt herauf. Eine, die ein eigenes Lexikon samt Weltkarte erfordert, an die man sich (ohne Rewatch) nach dreieinhalb Jahren erstmal mühsam erinnern muss.

Amazon Carnival Row Staffel 2: Die Welt im Philo brennt

Als Gedächtnisstütze gibt es bei Amazon vor Folge 1 der 2. Staffel Carnival Row natürlich einen zusammenfassenden Rückblick. Es kann dennoch etwas Gehirnschmalz erfordern, sich da wieder reinzufuchsen. Trotzdem gibt es 3 gute Gründe, warum das Weitergucken sich lohnt.

1. Carnival Row Staffel 2 bricht mit Erwartungen

Egal, ob aus dem Nichts kommende, Game of Thrones-würdige Charakter-Tode oder geradezu dreiste Twists: Staffel 2 ist eindeutig das große Finale von Amazons Fantasy-Serie und macht keine Gefangenen.



Amazon Carnival Row Staffel 2: Ezra, Imogen & Agreus

Das gilt auch für die schockierende Kreativität des Blutvergießens. Eine grausige Gruppen-Guillotine zur Massen-Enthauptung ist der nur Auftakt, um zu zeigen, wie sehr die Fronten zwischen Menschen und Fae sich jetzt verhärtet haben. Und als weitere Vorausdeutung vielleicht nur so viel: Das neue "Hauptmonster" von Carnival Row mag nicht die Krone der Computeranimation sein, doch ihr hättet es euch nicht einmal in euren kühnsten Albträumen ausmalen können.

2. Carnival Row entwickelt sich bei Amazon zur politischen Serie

Obwohl Carnival Row in Staffel 2 Neues ausprobiert, behält die Fantasy-Serie immer den zuvor gelegten Grundstein im Blick. Von langer Hand vorbereitete Story-Elemente zahlen sich endlich aus. Egal, ob das endlich befreite Werwölfe, Reibungen auf Regierungsebene oder das Feen-Ghetto betrifft.

Amazon Carnival Row Staffel 2: Jonah & Sophie regieren

Außerdem wird der Konflikt längst nicht mehr nur auf zwei Seiten (Menschen und Fabelwesen) ausgetragen. Jetzt gibt es das menschliche Parlament der Stadt Burgue, ihre ebenfalls menschlichen Kriegsgegner des "Pakts", die geflügelte Widerstandsgruppe der "Black Raven" und die neue undurchsichtige Gruppe des "New Dawn". Mit dem Auftritt mehrerer politisch-motivierter Parteien entstehen zunehmend Grauzonen und es fällt schwer, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das verleiht Carnival Row bei allen Fantasy-Anteilen einen realistischen Unterbau.

3. Vernachlässigte Carnival Row-Figuren dürfen sich in Staffel 2 entfalten

Hand aufs Herz: Die Liebesgeschichte der Hauptfiguren Philo und Vignette war vermutlich das Uninteressanteste an Staffel 1. Zumindest stahl die Inter-Spezies-Liebe von High-Society-Dame Imogen (Tamzin Merchant) und Faun Agreus (David Gyasi) den beiden Stars der Serie locker die Schau. Die neue Season Carnival Row scheint sich dessen bewusst geworden zu sein: Denn behutsam verschiebt sie den Figuren-Fokus und holt längst überfällige Vergangenheiten anderer Fan-Lieblinge hervor.

Amazon Carnival Row: Darius & Tourmaline

Vor allem zuvor eingeführte Nebenfiguren, die wir in Staffel 1 gern besser kennengelernt hätten, profitieren davon: Jetzt darf Philos Soldatenkumpel Darius (Ariyon Bakare), der von einem Werwolf gebissen wurde, sein Gefängnis endlich verlassen und aktiv werden. Und nachdem Vignettes Feen-Freundin Tourmaline (Karla Crome) das Rotlichtviertel zugunsten düsterer Magie hinter sich lässt, bekommt auch sie mehr erzählerisches Gewicht. Selbes gilt für Charaktere wie Philos Erzfeind, Polizei-Sergeant Domby (Jamie Harris), die sich vom Antagonisten-Abziehbild zur komplexeren Figur wandeln darf.

Kurzum: Wer bereit ist, nach fast vier Jahren Wartezeit wieder etwas Leidenschaft in Carnival Row zu investieren, dürfte angenehm überrascht werden, was in 2. Staffel der unterschätzten Fantasy-Serie noch alles zum Vorschein kommt.

Podcast: Ist Carnival Row ein Fantasy-Highlight?

