Amazons fast vergessene Fantasy-Serie kehrt zurück: Ab jetzt wird es blutig, magisch und politisch

Nach 3,5 Jahren Wartezeit schenkt Amazon der eignen Fantasy-Serie ein Finale: In Staffel 2 ziehen die im Ghetto eingepferchten Feen und Faune von Carnival Row in den Krieg.

Wer 2019 in die faszinierende Welt von Carnival Row eingetaucht ist, hat die Serie bei Amazon Prime nach dreieinhalb Jahren vielleicht fast schon wieder vergessen. Doch ab Freitag, dem 17. Februar 2023 meldet sich die großangelegte Fantasy-Serie mit Orlando Bloom (Herr der Ringe) und Cara Delevingne (Valerian) in wöchentlichen Doppelfolgen zurück.

Die 2. Staffel Carnival Row hat Monster, Feen-Kriege und "erwachsene" Fantasy im Gepäck

Staffel 1 von Carnival Row stillte unseren Fantasy-Durst auf neue Weise. Die gut durchdachte Welt mit Steampunk-Anleihen ließ Magie auf Fortschritt treffen und beeindruckte nicht zuletzt bei Kostümen und Kreaturen-Make-up. Während Fee Vignette (Cara Delevingne) wie viele andere Fabelwesen vor dem Krieg in ihrer Heimat in die Menschen-Stadt The Burghe floh, untersuchte Inspektor Philo (Orlando Bloom) eine Morderserie mit monströsem Ursprung. Daran knüpft Staffel 2 von Carnival Row nun an.

Schaut den Teaser Trailer zur 2. Staffel der Fantasy-Serie Carnival Row

Carnival Row - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Denn auch wenn der Killer aus der 1. Staffel Carnival Row gefasst wurde, sind düstere Zeiten in der viktorianischen Stadt angebrochen: Der Klassenkonflikt zwischen Menschen und Fae ist eskaliert und Feen, Faune, Zentauren und Co. wurden in ein Ghetto gesperrt. Während die Emporkömmlinge Sophie Longerbane (Caroline Ford) und Jonah Breakspear (Arty Froushan) als neue Politiker-Generation ihre Intrigen spinnen, fliegt der Feen-Widerstand nachts Guerilla-Überfälle.



Die Inter-Spezies-Lover Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) und Agreus (David Gyasi) brechen derweil per Schiff zu neuen Ufer auf, wobei schwer zu sagen ist, ob in der Kolonie des "New Dawn" auf Verbündeten oder Feinden treffen. Und auch Ex-Cop Philo muss alte Rivalitäten und Freundschaften neu überdenken und seinen Frieden mit der Prophezeiung schließen.

Carnival Row ist faszinierende Fantasy abseits von Herr der Ringe und Game of Thrones

Für Fans von "erwachsener Fantasy" ist Carnival Row ein Muss. Denn dass die Amazon-Serie nichts für Kinder ist, sollte nicht nur ihre FSK 16-Freigabe für Staffel 1, sondern auch die bei Prime immer zu Beginn eingeblendete "Warnung" vor Nacktheit, Gewalt, Alkoholkonsum, Rauchen, Schimpfwörtern und sexuellen Inhalten deutlich machen. Staffel 2 zeigt aktuell auf der Amazon-Seite sogar ein FSK 18-Rating.

Amazon Carnival Row Staffel 2: Agreus und Imogen

Staffel 2 knüpft dabei auch bei der Brutalität ihrer Bilder an die Marschrichtung der 1. Season Carnival Row an: Gleich in Folge 1 bekommen wir eine Massen-Enthauptung per Fantasy-Guillotine zu sehen. Und wenn ihr das innere-Organe-liebende Monster der ersten 8 Folgen schon gruselig fandet, dann könnt ihr euch in Staffel 2 auf einen blutrünstigen Nachfolger freuen.

Zugleich knüpft Amazons Fantasy-Rückkehr nicht nur in Sachen Fabelwesen-Sex an Staffel 1 an, sondern baut in Staffel 2 auch auf die vorbereiteten Supermächte auf der Weltkarte auf und wird als Serie noch politischer bei den Ränkespiele.

Die 2. Staffel Carnival Row startet am 17. Februar 2023 mit 2 Episoden zum Auftakt und zeigt anschließend jeden Freitag 2 der insgesamt 10 Folgen.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.

