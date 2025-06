Buffy-Reboot soll "alle zurückbringen, die gestorben sind": Sarah Michelle Gellar teilt die Hoffnung von Millionen von Fans

Zur Kult-Vampirserie Buffy - Im Bann der Dämonen soll bald ein Reboot erscheinen. Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar hofft auf die Rückkehr aller Fan-Lieblinge des Originals.

Buffy - Im Bann der Dämonen gilt als eine der größten Serien der 90er. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Vampirserie ein Reboot erhalten soll. Auch Sarah Michelle Gellar

ist als Hauptdarstellerin des Originals wieder mit dabei. Und will gleich die Toten wieder aus ihren Gräbern holen.

Buffy-Star Sarah Michelle Gellar möchte Rückkehr alter Fan-Lieblinge

Gegenüber Vanity Fair Italia erklärte Gellar kürzlich:

[Das Reboot] wird leichtfüßiger als die letzten Staffeln des Originals. Wir werden zwischen neuen und alten Figuren eine Balance finden. Alle zurückbringen, die gestorben sind – das ist mein Traum. Aber es muss auch Platz für neue Geschichten geschaffen werden.

In der Originalserie, die die Geschichte von Gellars Teenager-Vampirjägerin erzählt, gab es viele bewegende Figurentode. Und einige, die die Fans völlig zur Weißglut brachten: So etwa der Tod der Figur Tara (Amber Benson), die in Staffel 6 völlig unvermittelt von einem Querschläger getötet wurde – und ihre Freundin Willow (Alyson Hannigan) damit zu einem hasserfüllten Amoklauf veranlasste.

Wen genau Gellar am liebsten zurückbringen will, lässt sie offen. Als eine der Produzent:innen der Serie hat ihr Wort aber nicht unerhebliches Gewicht. Vor der Kamera soll sie allerdings nur als Nebenfigur stehen – die Hauptrolle im Reboot übernimmt eine Star Wars-Heldin.

Wann kommt das Buffy-Reboot nach Deutschland?

Wann genau die Buffy-Neuauflage bei uns erscheint, ist bisher nicht klar. Wir rechnen nicht vor 2026 mit einer Veröffentlichung. In den USA kommt das Reboot zu Hulu, hierzulande könnte es bei Disney+ eine Streaming-Heimat finden.

