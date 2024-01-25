Bully hat vor 8 Jahren schon eine Der Schuh des Manitu-Fortsetzung gedreht und ihr könnt sie jetzt streamen

Das Kanu des Manitu startet diese Woche in den Kinos. Der Comedian Bully Herbig selbst hat 2017 schon im Bullyparade-Film beantwortet, wie eine Fortsetzung von Der Schuh des Manitu aussehen könnte. Sie streamt bei Amazon Prime Video.

Über 20 Jahre nach dem Original hat Michael "Bully" Herbig Anfang 2024 überraschend eine Schuh des Manitu-Fortsetzung angekündigt. Der Kinostart des Sequels mit dem Titel Das Kanu des Manitu ist diese Woche.

Wer sich fragt, wie ein zweiter Teil von Schuh des Manitu aussehen könnte, bekommt sei geraumer Zeit schon bei Amazon Prime eine Antwort. Hier könnt ihr Bullyparade – Der Film von 2017 streamen, in dem es auch ein knapp 30 Minuten langes Segment im Schuh des Manitu-Stil zu sehen gibt.

Bullyparade-Film lieferte vor 8 Jahren schon die inoffizielle Schuh des Manitu-Fortsetzung

Im Bullyparade-Film werden die beliebtesten Parodie-Segmente aus der Kult-Show nochmal aufgefahren. Direkt nach dem Intro geht es mit einem Western-Teil los, der wie ein inoffizielles Schuh des Manitu-Sequel daherkommt. Bully und Christian Tramitz spielen ihre gewohnten Rollen aus dem Kinofilm, wobei sie dank der abgelaufenen Karl May-Rechte diesmal wirklich Winnetou und Old Shatterhand heißen.

In der Handlung sucht Winnetou seinen alten Freund 15 Jahre nach einem Streit auf, weil er ihn als Trauzeugen für seine geplante Hochzeit mit der Tochter von General Motors haben will. Old Shatterhand wird jedoch von einem Kopfgeldjäger verfolgt, weil er angeblich den US-Präsidenten Abraham Lincoln ermordet haben soll.

Ansonsten präsentiert sich die Western-Passage im Bullyparade-Film als gewohnt durchgeknalltes Gag-Spektakel, das mit viel schrägen Dialekten, Wortwitz und Situationskomik an Der Schuh des Manitu anknüpft. Auch beliebte Manitu-Stars wie Sky du Mont sind wieder mit von der Partie, während zum Beispiel Elyas M'Barek für einen kurzen Gastauftritt vorbeischaut. Auffällig ist, dass die kontroverse Figur Winnetouch aus dem Kinofilm von 2001 nicht mehr auftaucht.

Wenn ihr euch selbst einen Eindruck davon machen wollt, wie die kurze Quasi-Fortsetzung von Der Schuh des Manitu aussieht, habt ihr im Amazon Prime-Abo derzeit die Gelegenheit dazu.

Die tatsächliche Fortsetzung, Das Kanu des Manitu, startet am 14. August 2025 in den deutschen Kinos.

