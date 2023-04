Bully muss leiden: 3 Dinge, die Amazons LOL in Zukunft ändern sollte

Das Comedy-Konzept von Amazons Hit LOL: Last One Laughing wurde jetzt schon vier Staffeln lang durchgezogen. Es ist längst an der Zeit für ein paar dringend nötige Änderungen!

Das Prinzip von Amazons LOL: Last One Laughing ist so simpel wie genial: 10 Comedy-Stars werden sechs Stunden lang in einen Raum gesperrt und dürfen nicht lachen. Zusammen mit regelmäßigen Stand-up-Einlagen der Teilnehmenden und fiesen Herausforderungen wie der Auftritt einer der größten Comedy-Legenden aller Zeiten wird diese Aufgabe meistens zum irrwitzigen Spektakel.

So gut das Konzept von LOL schon vier Staffeln lang funktioniert hat – mittlerweile könnte das Amazon-Format ein paar Veränderungen vertragen. Ich habe drei Wünsche bzw. Forderungen gesammelt.

1. LOL-Änderung: Bully muss auch mal leiden!

In jeder LOL-Staffel verkörpert Bully den sympathischen Spielleiter, der selbst aus dem Lachen kaum noch herauskommt. In dieser bequemen Position hat er sich jetzt schon viel zu lange ausgeruht. Es ist an der Zeit, dass Bully auch mal seine eigene Medizin zu schlucken bekommt.

In der nächsten Staffel sollte einer der bisherigen Stars wie Max Giermann oder Hazel Brugger die Spielleiter-Position übernehmen, während Bully selbst zu den Teilnehmenden zählt und darum kämpfen muss, nicht lachen zu dürfen.

2. LOL-Änderung: Der Cast muss auf unbekanntere Gesichter setzen

In den bisherigen LOL-Staffeln besteht der 10-köpfige Cast zu geschätzt 90 Prozent aus Stars, die vor allem nostalgische Gefühle triggern und sehr viele Fans haben. Dieser Faktor wird von der Amazon-Show so strapaziert, dass viele Teilnehmende wie Martina Hill oder Kurt Krömer gleich mehrfach antreten durften.

LOL sollte in Zukunft viel mehr auf unbekanntere Stars setzen, in denen unberechenbares oder chaotisches Potenzial steckt. Die Persönlichkeit eines Max Giermann zum Beispiel ist in der Amazon-Show ziemlich vorhersehbar geworden. Gerade, was seine (trotzdem genialen) Parodien von Klaus Kinski, Jorge González, Stefan Raab & Co. angeht. Von vergleichsweise unbekannteren Talenten wie Jan van Weyde will ich dagegen noch viel mehr sehen!

3. LOL-Änderung: Das Echtzeit-Konzept muss endlich voll ausgeschöpft werden

LOL wird immer sechs Stunden lang aufgezeichnet. Zu sehen bekommen wir am Ende aber nur sechs geschnittene Folgen mit insgesamt drei Stunden Länge. Das Echtzeit-Konzept à la Big Brother dürfen wir so nie in voller Pracht verfolgen.

Natürlich schützt die Amazon-Show uns auf diese Weise vor "langweiligem" Leerlauf oder eher irritierenden Szenen. LOL könnte sich durch ein solches radikales Experiment trotzdem kurzfristig neu erfinden und eine Reality-TV-Tiefe ausloten, die bis jetzt nur angedeutet wurde.

Gerade die zwischenmenschlichen Momente, wie der überraschend bösartig auftretende Christoph Maria Herbst in Staffel 3, könnten so noch häufiger auftauchen. Vielschichtigere Charakterfacetten im Stil eines Psychokriegs wie im Dschungelcamp sind auch möglich. Außerdem würde die Intensität der Herausforderung, wirklich sechs Stunden am Stück mit den Stars zusammen durchhalten zu müssen, automatisch ansteigen.

Gebt mir endlich die vollen sechs Stunden LOL!

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe von Streamgestöber erklären bekennende LOL-Fans, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen Lieblingsmomente und formulieren Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!

