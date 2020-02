Captain Marvel schon in Avengers 2: Jetzt könnt ihr die ganze Szene sehen

In Avengers: Age of Ultron war ein Cameo von Captain Marvel geplant, der am Ende der Schere zum Opfer fiel. Nun, Jahre später, gibt es die Szene komplett zu sehen.

Brie Larson als Captain Marvel. Das hat seit gut einem Jahr festen Bestand im MCU, mit Avengers 4: Endgame hat die mächtige Superheldin bereits zwei Auftritte in der Marvel-Saga. Doch Carol Danvers sollte schon viel früher zu sehen sein.

Ohne Brie Larson: Die Captain Marvel-Szene in Avengers 2

Das Bonusmaterial der in den USA frisch erhältlichen Infinity Saga-Blu-ray-Box enthüllte einen Kurzauftritt von Captain Marvel in Avengers 2: Age of Ultron. Bislang schaffte aber lediglich ein Foto der Szene seinen Weg ins Netz. Nun gibt es die komplette Sequenz als Video zu sehen:

Auffällig: Nicht Brie Larson spielt die Heldin, sondern eine namentlich nicht näher bekannte Darstellerin. Regisseur Joss Whedon wollte so möglichst viele neue Helden für künftige Avengers-Filme einführen. Bereits Age of Ultron deutet ja mit frischen Charakteren wie Vision oder Scarlet Witch einen Umbruch im Ensemble an.

Die Sequenz ist offensichtlich auch die Schlussszene des Films, in der Captain America und Black Widow die Neuzugänge willkommen heißen. Nur dass plötzlich auch Captain Marvel zu sehen ist. Im Film selbst ist die Szene so zwar auch zu sehen, nur Carol Danvers eben fehlt.

Große Pläne für Captain Marvel auch in Marvel Phase 4

Marvel-Chef Kevin Feige ließ den Überraschungsauftritt am Ende doch noch entfernen, da er bereits große Pläne für die Figur hatte und sich eine bedeutsamere Einführung für den Charakter wünschte. So wie es Joss Whedon plante, fiel es für den Produzenten zu beiläufig aus.

Der Captain Marvel-Film war damals (Age of Ultron erschien 2015) schon angekündigt, erst Anfang 2019 fand er dann seinen Weg in die Kinos. Mit Erfolg: Ein zweiter Teil ist schon in Arbeit, für den die Drehbuchautorin Megan McDonnell die Story erarbeiten soll - sie ist auch an der Disney+-Serie WandaVision beteiligt. Captain Marvel 2 soll 2022 in die Kinos kommen.

Wäre euch das Avengers 2-Ende mit Captain Marvel lieber gewesen?