Challengers-Meister schickt Andrew Garfield und Julia Roberts in einen Thriller: Erster Trailer voller Stars und Geheimnisse

Challengers-Regisseur Luca Guadagnino meldet sich mit seinem neuen Film zurück. Im Trailer zu After the Hunt mit Julia Roberts, Andrew Garfield und Ayo Edebiri drohen gleich mehrere Geheimnisse ans Licht zu kommen.

Luca Guadagnino hat mit Challengers - Rivalen nicht nur 2024 einen der besten Filme des Jahres in die Kinos entlassen, auch sein neuester Film Queer steht in unserem Ranking der bisher besten Filme 2025 auf einem grandiosen zweiten Platz. Das ist jedoch kein Grund für den Meisterregisseur sich auszuruhen, denn mit After the Hunt steht direkt das nächste Werk aus seinem Oeuvre ins Haus. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu sehen.

Seht hier den deutschen Trailer zu After the Hunt:

After The Hunt - Trailer (Deutsch) HD

After the Hunt: Luca Guadagnino verwickelt Julia Roberts und Andrew Garfield in MeToo-Thriller

After the Hunt dreht sich um eine College-Professorin (Julia Roberts), die in eine Zwickmühle gerät, als eine ihrer besten Studentinnen (Ayo Edebiri) Anschuldigungen gegen einen renommierten Kollegen (Andrew Garfield) hervorbringt. Denn sie trägt selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herum, das nun droht, ans Licht zu kommen ...

Der Thriller stammt aus der Feder von Nora Garrett und wurde von Luca Guadagnino unter dem Mantel der Amazon MGM Studios inszeniert. Neben Julia Roberts (Pretty Woman), Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) und Ayo Edebiri (The Bear) sind in After the Hunt unter anderem Chloë Sevigny (American Psycho) und Michael Stuhlbarg (Call Me by Your Name) zu sehen.

Wann kommt After the Hunt von Luca Guadagnino ins Kino?

Der heiß erwartete Thriller hat jetzt endlich auch einen deutschen Kinostart. Demnach wird After the Hunt hierzulande am 16. Oktober 2025 in den Lichtspielhäusern eintreffen. Guadagninos Meisterwerk Queer könnt ihr bis dahin bei Mubi im Abo streamen. Challengers findet sich dagegen aktuell im Streaming-Programm bei Amazon Prime Video.