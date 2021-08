Thor 4 lässt alle anderen Marvel-Filme blass aussehen – zumindest was die heißen Partys am Set angeht

Der Thor 4-Dreh ist einmalig in der Marvel-Geschichte. Einmalig chillig, gut gelaunt und sexy. Ein neues Video von Chris Hemsworth setzt dem Stimmungsbild die Krone auf.

Nächstes Jahr kommt der vierte Teil der Marvel-Reihe Thor in die Kinos, für den wieder Taika Waititi Regie führen wird. Der "Lebemann" (Zitat: Marvel-Insider) sorgte auf dem Thor 4- Set für eine sichtlich gelöste Stimmung, die Hauptdarsteller Chris Hemsworth mit seinem neuesten Video bei Instagram unterstreicht. (Ihr seht es weiter unten im Artikel)

Darum ist Thor 4 der heißeste und coolste Marvel-Dreh aller Zeiten

Das Video ist nur das letzte Beispiel für die chillige Thor 4: Love and Thunder-Party, die in den letzten Monaten abging. Ein Blick in den Dreh des MCU-Films war häufig erholsamer als jeder Urlaub. Bei der Produktion kamen drei günstige Faktoren zusammen, die dem Film mit einem heißdampfenden Flair umgaben:

Der Marvel-Film wurde in Australien gedreht, wodurch die Stimmung naturgemäß besser war als etwa bei Avengers 4, der größtenteils im nasskalten Schottland gedreht wurde.

wodurch die Stimmung naturgemäß besser war als etwa bei Avengers 4, der größtenteils im nasskalten Schottland gedreht wurde. Die Stars und Crew-Mitglieder des Marvel-Streifens teilten außergewöhnlich bereitwillig Eindrücke vom sonnendurchfluteten Set .

. ... und sie betonten in ihren Posts regelmäßig, dass sie die Zeit ihres Lebens haben. Wobei die entsprechenden Instagram-Bilder- und Videos mehr sagen als 1000 Captions.

Hier das neue Video Chris Hemsworth, in dem eine Make-up-Session zu einer Karaoke-Session wird:

Den Geburtstag von Chris Hemsworths Assistenten feierte die Crew mit einer 80er-Party.

Viele Geburtstag wurden gefeiert, auch der von Thor 4-Autorin Jennifer Kaytin Robinson.

Der Thor 4-Dreh war freundschaftlich und intim. Vielleicht manchmal etwas zu intim. Die Mitarbeitenden kamen sich während des Drehs sichtlich nah, hatten Spaß miteinander. Man hörte heiße Geschichten vom Set, die irgendwann nicht mehr wirklich überraschten, aber die Marvel-Studios verärgerten. Am Thor 4-Set ging es hoch her, wahrscheinlich passierte noch viel mehr, aber was auf dem Thor 4-Set passiert, bleibt auf dem Thor 4-Set.



Paparazzi erwischten Taika Waititi beim Rumknutschen mit Tessa Thompson und Rita Ora.

Hier ist die wahrscheinlich schönste Thor 4-Set-Fotostrecke, nochmal von Autorin Jennifer Kaytin Robinson.

Zum Abschluss nochmal das Bild, mit dem alles losging, denn die Dreharbeiten sind inzwischen bis auf die obligatorischen Reshoots abgeschlossen. Der Thor 4-Sommer ist zu Ende, draußen wird es wieder kalt.

Thor 4 startet am 5. Mai 2022 in den Kinos.

