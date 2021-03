Chewbacca hätte fast die verdiente Strafe für sein Porg-Massaker in Star Wars 8 bekommen

Chewbaccas großer Fehltritt in Star Wars 8 blieb folgenlos. Aber nur beinahe, denn ursprünglich sollte der Nachfolger eine grausame Szene enthalten. Warum eigentlich nicht?

Wäre Star Wars wirklich so weit gegangen, eine seiner ältesten und beliebtesten Figuren in einer Szene foltern zu lassen? Bevor ihr die Frage mit Nein beantwortet, vergegenwärtigt euch noch mal, an wen sie gestellt ist.

Die Frage sollte eher lauten: Wann hat Star Wars angefangen, seine Figuren zu verrohen. Wer, will ich wissen, hat das Rad der Gewalt in Schwung gebracht?

Chewbacca sollte in Star Wars 9 von Kylo Ren gefoltert werden

Letzte Woche kam heraus , dass aus Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers eine Folterszene mit Chewbacca und Kylo Ren gestrichen wurde. Undenkbar, aber es gibt sogar eine Zeichnung:

Der Chewbacca-Darsteller der Sequel-Trilogie Joonas Suotamo veröffentlicht bald das Buch My Life as a Wookie. Er schreibt darin über eben jene nicht verwendete Foltersequenz.

Sie hätte sich vermutlich in Star Wars 9 zugetragen, als Chewie in Gefangenschaft geriet und Kylo (Adam Driver) fieberhaft nach Rey (Daisy Ridley) suchte. Kylo wollte aus unserem pelzigen Freund wohl wertvolles Exklusiv-Wissen herausquälen.

Eine furchtbare Vorstellung. Aber Cewbacca ist auch kein Kind von Traurigkeit.

Die verdiente Straffe für Chewbaccas Porg-Grillen in Star Wars 8

Es geht hier nicht darum, diese Art der Gewalt gutzuheißen. Aber dass Chewie mit seinem grausamen Porg-Raclette aus Star Wars 8: Die letzten Jedi einfach so davonkommt, ist eben auch nicht in Ordnung.

Schlagen wir die "Akte Chewbacca" auf, lesen wir auf den ersten Seiten warme Begriffe: Freund, Held, Gefährte, Revoluzzer, leidenschaftlicher Holo-Schachspieler. Blättern wir weiter, stoßen wir auf Schattenseiten: Chewbacca, der Porg-Mampfer.

Diese Porg-Szene schockierte Star Wars-Fans

© Disney Chewbacca genießt seinen Porg

Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht klar. Süße Porgs vor den Augen ihrer Artgenossen zu schlachten, zuzubereiten, über einem Feuer zu grillen, während die entgeisterten verbliebenen Porgs den (bestimmt köstlichen) Geruch ihrer gebratenen Freunde einatmen, gehört in diese Kategorie.



Auch ein Wookie braucht etwas in den Magen. Aber sorry, wer die Grausamkeit besitzt, Tiere zu fressen, deren ganzes Wesen eine "Ich will rund um die Uhr geknuddelt werden"-Attitüde ausstrahlt, muss damit rechnen, dass das empörte Universum zurückschlägt. Die Macht mag stark in dir sein, aber Karma ist trotzdem eine Bitch.

© Disney Verdammt, sind die süß

Chewie hätte ja einfach mal bei Luke Skywalker durchklingeln können, der hätte für seinen alten Freund sicher eine Flasche blauer Milch bei den Banthas abgezapft. Auch auf Ahch-To ist ethischer Konsum möglich.

Das grausame Süßheits-Paradox in Star Wars

Porgs sind süß. Du fällst in diese tiefen, seeligen Augen. Ich denke, viele Menschen wollen Porgs als Hautiere haben.

Das sagt Star Wars-Produzent Pablo Hidalgo über die geflügelten Hamster. Ersetzt Porgs mit Ewoks, Babu Frik und Baby Yoda und es ändert sich nichts am Wahrheitsgehalt des Statements. Disney und Star Wars entwerfen Figuren, die so süß sind, das wir gar nicht anders können, als ihre Spielzeug-Versionen zu kaufen.

Die Porg-Szene machte die Star Wars-Welt ein Stück kälter und zynischer. Fressen, oder gefressen werden. Wenn ein Wookie Wesen grillt, die ausschließlich darauf designt sind, Beschützerinstinkte zu wecken, zerbricht etwas im Franchise. Man spürt den Schaden, die kleine Veränderung im Kontinuum nicht sofort, aber sie ist da. Gewalt führt zu noch mehr Gewalt.

Oder was war da nochmal mit den unschuldigen Froscheiern und dem gierigen Baby Yoda?

Hättet ihr die Folter-Szene mit Chewbacca ertragen?