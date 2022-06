Mit Avengers 4: Endgame verabschiedete sich Chris Evans aus dem Marvel Cinematic Universe. Jetzt spricht der Captain America-Darsteller über die Bedingung einer möglichen Rückkehr.

Vor drei Jahren haben wir Chris Evans das letzte Mal als Captain America im Marvel Cinematic Universe gesehen. In Avengers 4: Endgame lieferte der Schauspieler seine Abschiedsvorstellung ab und übergab den Staffelstab an Anthony Mackie, dessen Captain America-Werdung in The Falcon and The Winter Soldier erzählt wurde.

Dennoch wünschen sich viele Fans, dass Evans eines Tages wieder in der ikonischen Marvel-Rolle zurückkehrt. Eine großartige Möglichkeit gibt es sogar schon: Der nächste Captain America-Film mit Evans könnte davon erzählen, wie er die sechs Infinity Steine zurückbringt. Das haben wir in Avengers 4 nicht zu Gesicht bekommen.

Marvel-Star Chris Evans über Captain America-Rückkehr

Marvel setzt gerne an vertrauten Punkten der MCU-Geschichte ein, um uns neue Blickwinkel und Perspektiven zu ermöglichen. Doch wie steht Evans selbst dazu? Comic Book hat den Schauspieler nach einer potentiellen Captain America-Rückkehr gefragt. Die müsste "perfekt" sein, erklärt Evans.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avengers 4: Endgame schauen:

Avengers 4: Endgame - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl Evans der Idee nicht abgeneigt ist, hadert er sehr mit dem Gedanken.

Das [mit den Infinity-Steinen] scheint etwas zu sein, das die Leute gerne sehen wollen. Ich möchte niemanden enttäuschen, aber es ist schwer … es war so ein guter Lauf und ich bin so glücklich damit.

Mit seiner Darbietung hat Evans ein beeindruckendes MCU-Vermächtnis hinterlassen. Dementsprechend knifflig wäre es, die Rolle noch einmal aufzunehmen.

Es bedeutet mir sehr viel. Es müsste perfekt sein. Es wäre beängstigend, an etwas zu rütteln, das mir so sehr am Herzen liegt. Diese Rolle bedeutet mir so viel. Es wäre also eine große Herausforderung, sie noch einmal zu spielen.

Ob wir jemals diesen perfekten Captain America-Film sehen werden, ist ungewiss. Dafür befindet sich aktuell Captain America 4 mit Anthony Mackie in Arbeit. Geschrieben wird die MCU-Fortsetzung von Malcolm Spellman und Dalan Musson, die beide schon in die Entstehung von The Falcon and the Winter Soldier involviert waren.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr Chris Evans nochmal als Captain America im MCU sehen?