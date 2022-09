Chris Hemsworths beliebteste Rolle neben Thor: Im ersten Video für Netflix' Extraction 2 kehrt er als Tyler Rake zurück

Chris Hemsworths Tyler Rake prügelt und schießt wieder im ersten Video für den Actionfilm Extraction 2. Schaut euch das Video für die Netflix-Fortsetzung hier an.

Ein Jahr nach dem Teaser für Tyler Rake: Extraction 2 gibt es endlich ein längeres Video mit Chris Hemsworth, reichlich Schießereien und Prügeleien – also allem, was an Extraction 1 schon interessant war. Der Thor-Darsteller spielt für Netflix nämlich noch einmal den schlagkräftigen Söldner, der am liebsten am Boden eines Sees meditiert, wenn er nicht gerade Messer in Schädel rammt. Das Video, das ungefähr 1000 aufwendige Stunts zeigt, deutet schon an, dass es davon nicht zu wenig geben wird.

Schaut euch hier das First Look-Videos für Extraction 2 an:

Extraction 2 - First Look (English) HD

Worum geht's in dem Actionfilm mit Marvel-Star Chris Hemsworth?

Extraction 2 hat garantiert eine Handlung, aber interessiert die jemanden wirklich? Fest steht, dass der freischaffende Prügelmeister wieder in einen Auftrag gerät, der ihm fast das Leben kostet. Ob es diesmal wieder ein so mehrdeutiges und doch eindeutiges Ende geben wird, dass den Tod des Stars eines brandneuen Franchise andeutet, um in der letzten Sekunde einen Rückzieher zu machen, bleibt abzuwarten.

Tyler Rake lebt, das ist zumindest sicher.

Wann kommt Extraction 2 zu Netflix?

Die Dreharbeiten für das zweite Filmabenteuer von Tyler Rake wurden bereits im April diesen Jahres abgeschlossen. Regie führt wieder Sam Hargrave. Golshifteh Farahani ist erneut mit an Bord als Rakes Kontaktfrau und Adam Bessas Yaz kehrt ebenfalls für Teil 2 zurück.

