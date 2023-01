Netflix-Regisseur stellt gigantische Fantasy-Serie auf die Beine und der passende Kinofilm kommt noch dieses Jahr

Ein Netflix-Experte will die Herr der Ringe-Serie mit einem Fantasy-Konkurrenten das Fürchten lehren. Passend dazu erscheint 2023 ein Kinofilm über dasselbe Universum.

Die Streamer sind im Fantasy-Wahn. Nachdem Amazon bereits Unsummen für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ausgegeben hat, will Paramount+ jetzt einen Herausforderer aufstellen. Ein Netflix-Spezialist soll jetzt dabei helfen, eine Serie zum Spiele-Franchise Dungeons & Dragons auf die Beine zu stellen, das 2023 bereits mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben die Leinwand ziert.

Netflix-Experte arbeitet an Fantasy-Serie im Dungeons & Dragons-Universum

Bei Dungeons & Dragons handelt es sich um ein Pen & Paper-Rollenspiel, das bereits seit Beginn der 1970er Jahre existiert und mittlerweile durch unzählige Romane und Videospiele zum gigantischen Franchise erweitert wurde.

Umsetzen soll die Serie Rawson Marshall Thurber, der unter anderem den Netflix-Überhit Red Notice als Regisseur verantwortet hat. Das berichtet Deadline . Genauere Informationen zu Geschichte, Ausmaß oder Startdatum des Fantasy-Projekts sind noch unbekannt.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben soll dagegen schon am 30. März 2023 ins Kino kommen. Bei der Story um eine Art Fantasy-Raubüberfall stehen unter anderem Chris Pine und Hugh Grant (!) vor der Kamera.

Freut ihr euch auf die D&D-Serie und den Kinofilm?