Chris Rock bricht Schweigen nach Will Smith-Ohrfeige: "Ich bin kein Opfer"

Bei den Oscars 2022 hat Will Smith den Comedian Chris Rock auf der Bühne vor laufenden Kameras geschlagen, nachdem dieser eine Witz über seine Frau gemacht hat. Jetzt erzählt Rock mehr darüber.

Über die Filme der Oscars 2022 redet kaum noch jemand. Ein anderes Ereignis, das an diesem Abend im Dolby Theatre stattgefunden hat, will dagegen nicht aus den Diskussionen verschwinden: der große Will Smith-Skandal. Kurz bevor der Schauspieler für King Richard ausgezeichnet wurde, schlug er Chris Rock ins Gesicht.



Der Grund für Smiths Ausraster war ein Witz des Comedians, der auf Kosten des gesundheitlichen Zustands seiner Frau, Jada Pinkett Smith, ging. Rock selbst hat sich in den vergangenen Monaten kaum zu dem Ereignis geäußert. Nach längerer Zeit des Schweigens, adressiert er den Moment nun in der Öffentlichkeit.

Chris Rock über den Oscar-Skandal 2022 mit Will Smith

Wie US Weekly zusammenfasst, hatte Rock bei einem Sand-up-Auftritt im PNC Bank Arts Center in Holmdel, New Jersey zur Oscar-Ohrfeige Folgendes zu sagen.

Jeder, der sagt, dass Worte einen verletzen können, dem wurde noch nie ins Gesicht geschlagen. Das hat extrem wehgetan, Mother******. Aber ich habe es an mir abprallen lassen und ging am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ich gehe doch nicht ins Krankenhaus, nur weil ich mich an Papier geschnitten habe.

Für Smith hatte der Zwischenfall bereits erste Folgen. Mit seinem Oscar-Ausraster hat er 30 Jahre Karrierearbeit ruiniert. Obwohl er kurze Zeit später die Trophäe als Bester Hauptdarsteller in Händen hielt, dauerte es nicht lange, bis viele seiner Projekte verschoben, angehalten oder komplett abgesagt wurden.

Beschäftigt sich der große Oscar-Skandal 2022 noch?