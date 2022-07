Will Smith entschuldigt sich für Chris Rock-Ohrfeige: "Es bricht mir das Herz"

Will Smith kriecht nach seinem Oscar-Ausraster erneut zu Kreuze. In einem Video richtet der Star eine lange Entschuldigung an Chris Rock und seine Fans.

Mit seinem Ausraster bei der Oscar-Verleihung 2022 hat Will Smith Hollywood und die gesamte Filmwelt geschockt. Der Superstar stürmte auf die Bühne und ohrfeigte den Comedian Chris Rock, der zuvor einen Witz auf Kosten von Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith vorgetragen hatte. Ob Zufall oder nicht: Heute scheint der Tag zu sein, an dem die Hauptbeteiligten ihr Schweigen brechen. Erst gab Chris Rock Einblick in seine Gefühlswelt nach dem Slap ("Ich bin kein Opfer").

Will Smiths ausführliche Entschuldigung im Video

Wenige Stunden später richtet sich nun Will Smith mit einer ausführlichen Entschuldigung an Chris Rock und die Öffentlichkeit. Der Schauspieler hatte schon vor Monaten seinen Rücktritt aus der Oscar-Academy bekanntgegeben.

Die wichtigsten Punkte aus dem Will Smith-Video

In dem Video beantwortet der Star verschiedene Fragen, die auf die Ursachen und Wirkungen der Tat abzielen.

Warum hat er sich in seiner Oscar-Rede nicht direkt bei Chris Rock entschuldigt?

Diese Frage konnte Smith nicht beantworten. Alles sei neblig. Er habe Rock allerdings ein Gespräch angeboten. Der sei dazu noch nicht bereit. Smith entschuldigt sich zudem bei Rocks Mutter und Bruder.

Hat Jada Smith ihren Mann auf irgendeine Art zu der Tat aufgefordert?

Jada Smith hatte nach dem Witz über ihre krankheitsbedingt Kahlheit mit den Augen gerollt, was von vielen Zuschauenden als Zeichen der Aufforderung an ihren Ehemann gewertet wurde.

Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, auf Basis meiner eigenen Erfahrung und Geschichte mit Chris. Jada hatte nichts damit zu tun.

Was sagt er zu den Menschen, die er enttäuscht hat?

Smith nahm wenige Augenblicke nach der Ohrfeige seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller in King Richard entgegen. Der Moment wurde jedoch von dem Skandal zuvor überschattet.

Ich habe gewonnen, weil ihr für mich gestimmt habt. [...] Es bricht mir das Herz, dass ich euch diesen Moment geraubt habe.

Bad Boys 4 und mehr: Wie geht es weiter mit Will Smiths Karriere?

Unmittelbar nach dem Oscar-Gate schien der Skandal Will Smiths neu aufgeblühte Karriere zu vereisen. Verschiedene Projekte wurden gestoppt, darunter auch die Netflix-Fantasy Bright 2. Der Wind scheint sich aber zu Gunsten des Schauspielers zu drehen, was er mit seinem neuen Video wohl unterstreichen will. Vor kurzem kam neues Leben in Bad Boys 4, das Franchise also, das wohl am engsten mit dem Namen Will Smith verknüpft ist.