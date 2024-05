Christoph Waltz spielte schon vor 35 Jahren in seinem ersten James Bond-Film mit – aber ihr kommt nie drauf, welcher es ist

Den österreichischen Oscar-Gewinner Christoph Waltz kennen wir als 007-Schurken Blofeld aus Spectre. Die Rolle ist jedoch nicht sein erstes James Bond-Projekt gewesen.

Christoph Waltz, der Österreicher in Hollywood, macht nicht nur mit Regie-Ikone Quentin Tarantino gemeinsame Sache. Er tauchte auch schon zwei Mal als Bond-Bösewicht Blofeld in den 007-Filmen mit Daniel Craig auf. Doch Spectre und Keine Zeit zu sterben waren nicht die ersten und einzigen James Bond-Projekte, in denen sich der doppelte Oscar-Preisträger blicken ließ.

Waltz' erster Bond-Film liegt allerdings schon 35 Jahre zurück und gehört nicht zur offiziellen Kernreihe der beliebten Agentenfilme.

Christoph Waltz in Goldeneye (aber nicht der Bond-Film, an den ihr denkt)

Schon 1966 veröffentlichte John Pearson eine Biographie über den Bond-Erfinder mit dem Titel The Life of Ian Fleming. Im Jahr 1989 folgte mit Goldeneye - Der Mann, der James Bond war die Verfilmung über das wahre Leben von Ian Fleming, das seine späteren 007-Werke beeinflusste. Denn auch der Schöpfer von James Bond war ein Spion.

Im wahren Leben beteiligte sich Fleming am Alliierten-Spionageprojekt Operation Goldeneye, mit dem im Zweiten Weltkrieg die Beziehung zwischen der spanischen Franco-Diktatur und den Achsenmächten ausgehorcht werden sollte. Für das Biopic, in dem es darum geht, wie Fleming von der Royal Navy angeheuert und eingearbeitet wird, schlüpfte der spätere Game of Thrones-Star Charles Dance in die Rolle. Christoph Waltz mischte leider nur als namenloser deutscher Spion mit – und stand "Bond" damals schon als Gegenspieler gegenüber.

Seht hier den Trailer mit Christoph Waltz als Spion im Fleming/Bond-Film:

Streamen kann man Goldeneye: Der Mann der James Bond war bei Amazon Prime Video im Abo. Von der Moviepilot-Community erhielt der Film von Don Boyd allerdings nur eine Durschnittswertung von 5,3. Etwas besser und mit einer für Bond angemessen schlüpfrigen Wertung schnitt der Namensvetter James Bond 007 - GoldenEye aus der Pierce Brosnan-Ära ab: 6,9.

