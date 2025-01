Mehr als doppelt so teuer wie Oppenheimer: Christopher Nolans neuer Film hat Riesen-Budget, aber das ist bei der Vorlage kein Wunder

Mit The Odyssey verfilmt Christopher Nolan eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt. Seit wenigen Tagen kursiert eine Zahl im Internet, wie viel der Mega-Blockbuster in der Entstehung kosten soll.

Christopher Nolan liefert nicht nur seit Jahren extrem gute Filme ab, die sowohl von der Kritik als auch vom Publikum gefeiert werden. Seine Filme haben auch Erfolg an den Kinokassen, was Nolan in eine besondere Position bringt. Im Gegensatz zu anderen Regisseur:innen genießt er großes Vertrauen bei den Studios.



So offenbar auch bei Universal, die nach Oppenheimer nun zum zweiten Mal mit Nolan zusammenarbeiten. The Odyssey ist der Titel des neuen Projekts. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Verfilmung von Homers epochaler Abenteuergeschichte, die nach den Ereignissen des Trojanischen Kriegs angesiedelt ist.

Was ist das Budget von Christopher Nolans The Odyssey?

Die Odyssee hat es im Lauf der Filmgeschichte schon mehrmals auf die Leinwand geschafft, oft als aufwendig umgesetztes Effektspektakel. Mit anderen Worten: Wer Die Odyssee verfilmt, sollte ein stattliches Budget mitbringen. Und genau ein solches konnte sich Nolan allem Anschein nach sichern: 250 Millionen US-Dollar.

Diese Information ist nicht von offizieller Seite bestätigt, stammt aber von dem stets sehr gut informierten Brancheninsider Matthew Belloni. In seinem Newsletter bei Puck schreibt er über das beachtliche Budget. Ausgehend davon befindet sich The Odyssey auf dem Niveau von The Dark Knight Rises, Nolans bisher teuerstem Film.

Alle Christopher Nolan-Budgets im Überblick:

Ist The Odyssey wirklich der teuerste Christopher Nolan-Film?

In vielen aktuellen Berichten wird The Odyssey als Christopher Nolans teuerster Film bezeichnet. Auf den ersten Blick scheint das zu stimmen, auf den zweiten wird die Sache ein bisschen komplizierter. Denn zum Budget von The Dark Knight Rises existieren verschiedene Angaben. Die Los Angeles Times schlüsselt die Sache auf.

Warner Bros. und Legendary sollen damals zwischen 250 Millionen bis 300 Millionen US-Dollar in den Film investiert haben. Die 230 Millionen US-Dollar ergeben sich als finales Budget, nachdem diverse Steuerbegünstigungen abgezogen wurden. Bei The Odyssey ist noch völlig unklar, ob die 250 Millionen US-Dollar das finale Budget sind.

Nicht zuletzt berichtete der Scooper Jeff Sneider im Dezember, dass die Kosten von The Odyssey bis in den Bereich von 300 Millionen US-Dollar gehen könnten. Damit wäre The Odyssey nicht nur Nolans teuerster Film, sondern eine der teuersten Filmproduktionen überhaupt – in den Dimensionen von Avengers- und Avatar-Filmen.

Wie groß ist das finanzielle Risiko von The Odyssey?

So oder so ist The Odyssey eine äußerst kostspielige Angelegenheit, die für Universal durchaus ein gewisses Risiko mitbringt. Zwar konnte Nolan sogar Oppenheimer in einen Fast-Milliarden-Hit verwandeln. Allzu viele (Fantasy-)Abenteuerfilme wie The Odyssey hat es in der Vergangenheit in diesem Budgetbereich nicht gegeben.

Wenn wir auf die Liste der erfolgreichsten Filme schauen, bieten sich im Hinblick auf das Genre am ehesten die Fluch der Karibik-Filme an, die dreimal um die Milliarden-Marke tanzten. Als jüngerer Vergleich lässt sich Gladiator II heranziehen, der über 200 Millionen US-Dollar gekostet und rund 455 Millionen US-Dollar eingespielt hat.

Wir dürfen gespannt sein, ob Nolan einmal mehr als eigene Marke überzeugen kann, die an den Kinokassen eine einzigartige Zugkraft beweist. The Odyssey startet am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos – dem typischen Zeitraum für einen Nolan-Blockbuster.