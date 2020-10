Ciri im Kampfmodus: The Witcher-Bild zeigt wichtigen neuen Ort

Das erste The Witcher zu Ciri aus Staffel 2 deutet einen Handlungsstrang an, den Fans schon erwartet hatten. Wir sehen Ciri trainieren, aber was ist das für ein Ort?

Erst spät in Staffel 1 von The Witcher trafen Geralt und Ciri aufeinander, um zu dem Gespann zu werden, das die meisten Fans kennen. In Staffel 2 steht eine neue Station an, die einen wichtigen Zweck erfüllt. Ciri soll kämpfen lernen. Das neue Bild von Freya Allan zeigt Ciri und wohl auch den Ort ihres Schicksals.

The Witcher Staffel 2: Wo befindet sich Ciri auf dem Bild?

Neuer Look, Körperhaltung auf Attacke gestellt, das Holzschwert griffbereit. Über Ciris nächstes Ziel wurde viel spekuliert, aber das neue Bild scheint nun zu bestätigen: Für Ciri geht es nach Kaer Morhen. Im Hintergrund könnt ihr die Gemäuer der alten Stätte erkennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, aber was ist dieses Kaer Morhen?

Kaer Morhen ist die Festung der Hexer, die dazu dient, die Schüler auszubilden. Gleichzeitig ist sie das Hauptquartier der Hexerzunft, und das seit einige Jahrhunderten. In welchem Zustand sich der Ort befindet, ist nicht klar. In der Witcher-Mythologie wurde die Festung von verängstigten Fanatikern angegriffen und verwüstet. Die Festung liegt abgeschieden in den Bergen.

Henry Cavill in Leder: Neues Bild von Geralt in The Witcher Staffel 2

Hier soll nun auch Ciri trainieren. Ein Gedicht unter dem Twitter-Post verdeutlicht die Kampfeshaltung der Gejagten: "She gave tearful goodbyes on a most violent night. Now this child of surprise is preparing to fight." Auf Deutsch heißt das soviel wie: "Sie verabschiedete sich unter Tränen in einer brutalen Nacht. Jetzt bereitet sich das Kind der Überraschung auf den Kampf vor." (Mehr zum Recht der Überraschung)

Handlung von The Witcher in Staffel 2 von Netflix enthüllt

All das passt auch zu der offiziellen Handlungsbeschreibung von The Witcher Staffel 2, die Comic Book ausgegraben hat. Geralt (Henry Cavill), so heißt es hier, ist überzeugt, dass Yennefer tot ist. Deshalb bringt er Ciri zu dem sichersten Ort, den er kennt: Sein Zuhause Kaer Morhen. Hier muss er neben den Bedrohungen, die außerhalb der Mauern lauern, Ciri vor dem beschützen, das in ihr wohnt.

Morgen, das hat der Twitter-Account von The Witcher bereits angekündigt, sehen wir ein weiteres Bild aus Staffel 2, vermutlich von der dritten Hauptfigur Yennefer. Haltet euch bereit.

Was haltet ihr von den ersten Hinweisen auf die Handlung?