The Witcher Staffel 2: Erste Bilder von Henry Cavill mit neuer Rüstung

Netflix präsentiert einen ersten Einblick in die 2. Staffel von The Witcher. Zwei Bilder zeigen den von Henry Cavill verkörperten Hexer - und zwar in einer neuen Rüstung.

Der Start der 2. Staffel von The Witcher liegt noch in weiter Ferne. Netflix präsentiert umso überraschender einen ersten Einblick in die neuen Episoden. Zu sehen gibt es Hauptdarsteller Henry Cavill als Geralt von Riva, der in einer neuen, mächtigen Rüstung in Erscheinung tritt. Damit dürfte der Hexer für das nächste Abenteuer gewappnet sein.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher, nachdem diese aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten. Nun sieht es aber so aus, als kommt die Produktion in großen Schritten voran, auch wenn nicht alles wie geplant umgesetzt werden kann, gerade im Hinblick auf das Ensemble.

The Witcher: So sieht Henry Cavill in Staffel 2 aus

Aufgrund der durch Corona bedingten Verzögerungen ist Thue Ersted Rasmussen nicht mehr länger in der Rolle von Eskel zu sehen, seines Zeichens ein langjähriger Freund und Kollege von Henry Cavills Gerat von Riva. Obwohl bereits Szenen mit Thue Ersted Rasmussen abgedreht wurden, übernimmt fortan Basil Eidenbenz die Rolle.

Henry Cavill bleibt The Witcher aber nach wie vor verbunden - und die neuen Bilder sind der beste Beweis dafür:

Trotz der Corona-Hürden setzt Netflix großes Vertrauen in das The Witcher-Universum. So befindet sich neben der Hauptserie aktuell auch ein Spin-off in der Entwicklung. Dieses trägt den Titel The Witcher: Blood Origin, wird 1200 Jahre vor Geralt von Riva spielen und die Entstehung des ersten Hexers beleuchten.

Darüber hinaus scheint auch eine 3. Staffel von The Witcher bereits in greifbarer Nähe. Zumindest listet die Writer's Guild of America einen entsprechenden Eintrag in der Filmographie von Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich. Von offizieller Seite wurde die Bestellung einer 3. Staffel bis dato allerdings nicht bestätigt.

