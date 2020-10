The Witcher: Düsteres Bild von Yennefer in Staffel 2 enthüllt

The Witcher meldet sich mit weiterem Bildmaterial aus Staffel 2 zurück. Nach Geralt von Riva und Ciri ist heute Yennefer an der Reihe, die definitiv noch am Leben ist.

Obwohl der Start der 2. Staffel von The Witcher noch nicht einmal ansatzweise in greifbarer Nähe ist, beschert uns Netflix dieser Tage reichlich neue Einblicken in die kommenden Episoden der aufwendigen Fantasyserie. Am Montag gab es erste Bilder zu sehen, die Henry Cavills Geralt von Riva in einer neuen Rüstung zeigten. Gestern meldete sich Ciri zurück, die sich allem Anschein nach in Kaer Morhen befindet und mit einem Holzschwert trainiert. The Witcher: Erstes Bild von Yennefer in Staffel 2 Heute folgt ein erster Blick auf die dritte Hauptfigur im Bunde, namentlich Yennefer. Verkörpert von Anya Chalotra führte diese bereits einen der drei großen Handlungsstränge in der ersten Runde an. Nun wird es interessant, wie ihre Geschichte weitergeht. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Besonders spannend gestaltet sich in der 2. Staffel von The Witcher der Umstand, dass Geralt aktuell im Glauben lebt, Yennefer wäre bei der Schlacht von Soddon gestorben. Nun befindet er sich mit Ciri auf dem Weg nach Kaer Morhen, dem sichersten Ort, den er kennt. Die gewaltige Festung ist quasi das Hauptquartier der Hexerzunft. Seit Jahrhunderten werden hier junge Schüler ausgebildet, fraglich ist jedoch, wie sich der Ort verändert hat, seitdem Geralt ihn das letzte Mal besucht hat. Schnell wird deutlich, dass der Hexer Ciri nicht nur vor den Gefahren beschützen muss, die außerhalb der Mauern lauern, sondern vor allem auch vor denen innerhalb der Festung. Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Witcher Staffel 2 auf Netflix Wann die 2. Staffel auf Netflix startet, ist derweil noch unklar. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die neuen Episoden, die frühestens im August 2021 ihre Premiere feiern werden. Wie gefallen euch die neuen Bilder zur 2. Staffel von The Witcher?