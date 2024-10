Clint Eastwoods wohl letzter Film hat jetzt einen Trailer: Der Thriller vereint zwei Stars nach 22 Jahren erneut

Clint Eastwoods Gerichtsthriller Juror #2 hat einen ersten Trailer erhalten und verspricht ein Fest an Stars und Spannung, bei dem sich das Mitfiebern lohnt.

Mit Juror #2 bringt der 94-jährige Clint Eastwood seinen neusten Film ins Kino, von dem viele erwarten, dass er aufgrund seines Alters auch sein letztes Werk als Regisseur sein wird. Der vor Gericht spielende Thriller zu einem Mordfall kommt jedoch alles andere als kraftlos daher – seht am besten selbst:

Schaut hier den deutschen Trailer zu Juror #2 von Clint Eastwood

Juror #2 - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in Clint Eastwoods Thriller Juror #2

Im US-amerikanischen Justizsystem entscheidet eine Jury von zwölf Geschworenen über die Schuld und Unschuld vor Gericht gestellter Menschen. Der Familienmensch Justin Kemp (Nicholas Hoult) ist einer derjenigen, die ihrer Bürgerpflicht nachkommen sollen und wird in die Jury eines großen Mordfalls berufen. Er wird zu Juror Nummer 2. Doch während der Prozess sich entfaltet, muss er feststellen, dass er vielleicht mehr mit dem Fall zu tun hat, als anfangs angenommen … mehr noch: dass er für den Tod des Opfers vielleicht sogar selbst verantwortlich ist.

Seine potenzielle Schuld bringt Justin in Clint Eastwoods Thriller in ein moralisches Dilemma: Bewahrt er Stillschweigen und riskiert damit die Verurteilung des falschen Killers? Stellt er sich? Oder versucht er die restliche Jury mit seinem geheimen Wissen zu beeinflussen, um das Urteil zu verändern?

Für Juror #2 konnte Clint Eastwood einen vor Stars nur so funkelnden Cast versammeln: Zum einen holte er mit Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) und Toni Collette (Hereditary) nach 22 Jahren das Mutter-Sohn-Duo aus About a Boy, diesmal als Juror und Anwältin, wieder zusammen vor die Kamera. Zum anderen tummeln sich Stars wie J.K. Simmons (Whiplash), Kiefer Sutherland (24), Gabriel Basso (The Night Agent), Chris Messina (Devil), Leslie Bibb (Gesetz der Rache), Clint Eastwoods Tochter Francesca Eastwood (Art of Revenge) und Zoey Deutch (Set it Up) in der Besetzung.

Wann startet Juror #2 im Kino?

In den USA feiert Clint Eastwoods Gerichtsthriller seinen Kinostart bereits am 27. Oktober 2024. Hierzulande müssen wir etwas länger warten: Juror #2 startet am 2. Januar 2025 in den deutschen Kinos.