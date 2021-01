Cobra Kai: Peinlicher Fehler in Staffel 3 ist in Wahrheit genial

In der 3. Staffel von Cobra Kai auf Netflix hat sich in der lustigsten Johnny Lawrence-Szene zugleich ein witziger Fehler eingeschlichen. Habt ihr ihn bemerkt?

Cobra Kai hat einfach alles: Dramatische sowie lustige Momente. Und diese haben wir meist William Zabkas Figur Johnny Lawrence zu verdanken, der mit seiner Unbeholfenheit in Sachen Internet, Technik und auch Dating immer wieder für Lacher sorgt.



Gerade erst ist die 3. Staffel von Cobra Kai auf Netflix gestartet. In dieser versteckt sich ein witziger Meta-Fehler, der selbst Kaffeebecher in Game of Thrones und Jeans tragende Crew-Mitglieder in The Mandalorian in den Schatten stellt.

Cobra Kai auf DVD und Blu-ray Zu Amazon Auch ohne Netflix

Cobra Kai auf Netflix: Hat Johnny Lawrence Bilder von William Zabka geklaut?

In der 6. Folge, Königskobra, hilft Miguel seinem Sensei Lawrence dabei, sein trostloses Facebook-Profil mit Content zu befüllen, um seiner Ex-Freundin Ali Mills zu imponieren. Johnny soll ein paar Bilder von sich hochladen und kramt dafür eine Kiste mit heißen Fotos aus seiner Jugend hervor.

Egal ob ohne Shirt oder mit zerissenem Shirt: Johnny Lawrences Fotos sind eines der vielen Highlights in Staffel 3. Eines dieser Fotos sorgt allerdings für einen bizarren Meta-Moment. Darauf ist nämlich deutlich der Name "Billy Zabka" zu erkennen.

© Netflix Cobra Kai - Staffel 3

William "Billy" Zabka gab vielleicht den fiesen Bösewicht in Karate Kid, doch Zabka selbst wurde zum Schwarm vieler Teenies in den 1980er Jahren. Im Zuge des Erfolgs von Karate Kids prangte sein (meist leicht bekleidetes) Ebenbild auf zahlreichen Teenie-Magazinen. Aus dieser Zeit stammen auch die in Staffel 3 von Cobra Kai gezeigten Bilder.

Vermutlich ist dem Produktionsteam ein Fehler unterlaufen ist und es wurde einfach vergessen, Zabkas Namen von einem der Bilder digital zu entfernen. Vielleicht ist Johnny Lawrence aber auch ein Fan von William Zabka, der zufälligerweise genauso aussieht wie er.

Das überlassen wir eurer Fantasie. Genauso wie diese Bilder des jungen Hunks namens Billy Zabka:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 3. Staffel von Cobra Kai könnt ihr aktuell bei Netflix streamen.



Im Podcast: Warum ist Cobra Kai so gut?

Jenny und Andrea ergründen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum Cobra Kai so ein geniales Karate Kid-Sequel ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Ist euch der Fehler auf Johnnys Fotos aufgefallen?