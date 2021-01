Cobra Kai-Rückkehr: Das war der irre Notfallplan für Staffel 3

Die 3. Staffel des Netflix-Hits Cobra Kai bringt einige bekannte Gesichter der Karate Kid-Filme zurück. Da die größte Rückkehr auf der Kippe stand, gab es einen wahnsinnigen Notfallplan.

Achtung, Spoiler zur 3. Staffel von Cobra Kai: Nostalgie und Neuanfang bilden in Cobra Kai eine faszinierende Mischung. Mit Staffel 3 hat Netflix für Karate Kid-Fans wieder einige Überraschungen auf Lager. Eine Rückkehr, die für die Entwicklung von Johnny Lawrence und Daniel LaRusso essentiell ist, hätte aber beinahe nicht stattgefunden.

Die Rede ist natürlich von Elisabeth Shues Figur Ali Mills aus dem Original Karate Kid. Da ihr Auftritt bis kurz vor Dreh auf der Kippe stand, haben sich die Autor*innen eine irre Notfalllösung ausgedacht, die Cobra Kai in eine vollkommen neue Richtung gelenkt hätte.

Cobra Kai Staffel 3: Ali Mills' Rückkehr in letzter Sekunde

Im Interview mit Collider verriet Daniel-Darsteller Ralph Macchio kürzlich, dass Elisabeth Shues Auftritt erst nach Beginn der Dreharbeiten zu Staffel 3 in trockenen Tüchern war: "Es gab eine definitive Frist, bis zu der es eine Entscheidung geben musste. Und die kam in letzter Sekunde.".

Elisabeth Shue, die zuletzt in der Amazon-Serie The Boys glänzte, hatte Bedenken, dass ihre Figur nur der Nostalgie halber einbracht werden würde. Diese konnten glücklicherweise aus dem Weg geräumt werden. Am Ende ist Alis Auftritt sogar einer der wichtigsten für die Handlung der Serie.

Ohne Elisabeth Shue: Der Notfallplan für Cobra Kai Season 3

Ohne den Auftritt von Ali Mills wäre Cobra Kai sicher in große Bedrängnis geraten. Nicht nur ist sie dafür verantwortlich, dass Johnny und Daniel ihre 30-jährige Fehde beenden, auch wurde ihre Rückkehr schon in Staffel 2 vorbereitet. Die Autoren wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob Shue wirklich zurückkommen würde.

© Netflix Elisabeth Shue in Cobra Kai Staffel 3

Wir erinnern uns zurück: In Staffel 2 nahm Johnny Lawrence (aus Versehen) über Facebook wieder Kontakt mit seiner Ex-Freundin aus der Highschool auf, die ihm schließlich eine Freundschaftsanfrage schickte. In der 3. Staffel schicken sich die beiden sogar Nachrichten, bis es schließlich zur großen Wiedervereinigung in Folge 9 kommt.

"Es gab einen alternativen Plan, falls sie nicht gekonnt hätte", enthüllt Ralph Macchio im Interview mit Cinema Blend . Wie dieser aussah? Johnny wäre gecatfished worden. Um die bereits gefilmte Story auflösen zu können, hätte sich herausgestellt, dass in Wahrheit Alis Ehemann die Facebook-Nachricht an Johnny geschickt hat.

Mit dieser Enthüllung hätte Cobra Kai sicherlich eine merkwürdige Richtung eingeschlagen, bei der Johnny Lawrence nicht so versöhnlich mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hätte wie im Finale von Staffel 3. Die versöhnliche Reunion im Golf N' Stuff-Freizeitpark und schließlich die Erkenntnis, dass er Miguels Mutter Amanda wirklich liebt, wären uns so verwehrt geblieben.

Das Risiko hat sich für die Autor*innen ausgezahlt. Nun hoffen wir, dass ihnen auch in Staffel 4 eine neue spannende Rückkehr glückt. Denn schon wieder wurde am Ende der Staffel ein Wiedersehen vorbereitet - mit einem wahnsinnigen Karate-Kid Oberschurken.

Im Podcast: Warum ist Cobra Kai so gut?

Jenny und Andrea ergründen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum Cobra Kai so ein geniales Karate Kid-Sequel ist:

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.



