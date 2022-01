Cobrai Kai deutet für Staffel 5 langerwartete Figuren-Rückkehr an

Die Netflix-Serie Cobra Kai bringt nach und nach die besten Charaktere der Karate Kid-Filme zurück. In Staffel 5 könnte es nun zur überraschenden Rückkehr von Hilary Swank kommen.

Cobra Kai ist die perfekte Mischung aus Franchise-Nostalgie und sinnvoller Neuerzählung mit jeder Menge bekannter Gesichter. Von Staffel zu Staffel arbeitet sich Cobra Kai mit ihren Gastauftritten durch die Karate-Kid-Filmreihe und kam in Staffel 4 durch die Rückkehr von Schurke Terry Silver bei Karate Kid 3 an.

Der logische nächste Schritt für die kommende 5. Staffel Cobra Kai wäre ein Rückblick auf das letzte Sequel Karate Kid IV - Die nächste Generation. Schon länger fragen sich Fans, ob auch die von Hilary Swank gespielte Miyagi-do-Schülerin Julie Pierce in Cobra Kai auftreten wird. Nun sprach Co-Creator Jon Hurwitz über ihre mögliche Rückkehr zum Franchise.

Karate Kid 4-Star Hilary Swank in Cobra Kai? Das sagt der Macher

© Sony Pictures Hilary Swank in Karate Kid 4

Jon Hurwitz ist einer der drei kreativen Köpfe, die hinter der Serie Cobra Kai stecken. In einem Interview mit Fandom wurde er auf die Möglichkeit eines Auftritts von Hilary Swank angesprochen und redet auffällig um den heißen Brei herum.

Wir denken, dass sie eine phänomenale Schauspieler ist und wir lieben ihren Charakter in diesem Franchise. Sie wurde von Mr. Miyagi trainiert und sie ist jemand, der wichtig für das Karate Kid-Universum ist. Wir können nicht sagen, ob sie zurückkehrt und wir können nicht sagen, wie sie zurückkehrt, falls sie jemals zurückkehrt.

Die Liebe für alle Charaktere aus dem Miyagi-Verse ist bei den Machern von Cobra Kai eindeutig zu spüren. In die Karten lassen sie sich aber nicht schauen – vor allem, um Überraschungen nicht zu verderben. Mehr Anlass zur Spekulation und Vorfreude gibt jedoch die anschließende Aussage.

Wir können sagen, dass wir über sie reden und vielleicht haben wir sie getroffen, vielleicht haben wir schon mit ihr gearbeitet, vielleicht aber auch nicht.

Cobra Kai Staffel 5: Schließt sich Hilary Swank den Karate-Avengers an?

Auch Hurwitz keine eindeutige Antwort gibt, lässt sich zwischen den Zeilen lesen, dass wir uns früher oder später auf einen Auftritt von Julie Pierce in Cobra Kai freuen können – vorausgesetzt die zweifache Oscar-Gewinnerin hat überhaupt Lust dazu. Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in der kurzlebigen Netflix-Serie Away.

Im Video: So gut ist Cobra Kai Staffel 4 auf Netflix

Cobra Kai: Davon MUSS Hollywood lernen | Season 4 Review

Die 5. Staffel Cobra Kai ist bereits im Kasten und soll in diesem Jahr bei Netflix an den Start gehen. Hat Hilary Swank womöglich schon ihre Rückkehr gefilmt, wie Hurwitz indirekt andeutet? Julies Hilfe könnte gut gebraucht werden. Denn in der neuen Season steht das Miyagi-do vor dem Aus, dessen Ruf von ehemaligen Miyagi-do-Schülern wie Daniel und Chozen verteidigt werden muss.

Schon gesehen? Fehler in Cobra Kai Staffel 4 macht dem Kaffeebecher aus Game of Thrones Konkurrenz

Über Staffel 5 sagt Co-Schöpfer Hayden Schlossberg: "Alle Karate-Avengers kommen nun zusammen und bereiten sich auf etwas vor. Wir wissen nicht worauf und wie sie das anstellen. Aber wir wissen, dass nie mehr auf dem Spiel stand und die Lage nie schlimmer war und jetzt gehandelt werden muss."

Vielleicht erhalten die Avengers des Miyagi-Verse in ihrem Kampf gegen Terry Silver und sein unaufhaltsames Cobra Kai-Franchise ja in letzter Sekunde unerwartete Hilfe von Captain M... äh, Julie Pierce.

