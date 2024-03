Code 8 Teil 2 bei Netflix: Die zwei Vorgänger der Sci-Fi-Fortsetzung könnt ihr jetzt gratis streamen, aber woanders

Der zweite Teil des Sci-Fi-Actioners Code 8 läuft aktuell bei Netflix. Den Vorgänger findet ihr bei dem Streamer zwar nicht, aber ihr könnt ihn trotzdem leicht und sogar kostenlos schauen.

Code 8 - Teil II ist bei Netflix gestartet und belegt bei dem Streamer aktuell den zweiten Platz auf der Top-Liste der meistgesehenen Filme. Wenn Connor (Robbie Amell) und Garrett (Stephen Amell) sich in der Fortsetzung mit korrupten Polizisten und Roboter-Hunden anlegen, entfesseln sie diesmal ihre übernatürlichen Kräfte zugunsten eines Mädchens, das ihre Hilfe braucht. Doch wer den ersten Film sehen will, der erzählte, wie alles begann, kann Code 8 - Teil I bei Netflix lange suchen. Dafür werden Streamende aber anderswo fündig.

Nicht bei Netflix, aber gratis: Code 8 Teil 1 sowie die Kurzfilm-Vorlage könnt ihr kostenlos streamen

Die Sci-Fi-Welt von Code 8 nahm bereits im Jahr 2016 ihren Anfang. Auf YouTube sorgte ein 10-minütiges Projekt für Aufsehen, das eine spannende Zukunftsvision mit überzeugenden Effekten zeichnete: Der Kurzfilm Code 8 warf uns in die fiktive Stadt Lincoln City und in eine Welt, in der vier Prozent aller Menschen Superkräfte besitzen. Sie werden dadurch aber nicht zu Helden, sondern zu Ausgegrenzten, die an der unteren Armutsgrenze leben. Elektriker Connor Reed (Robbie Amell) gerät hier mit dem Gesetz, in Form von Polizei-Robotern, aneinander.

Streamt den Sci-Fi-Kurzfilm Code 8 bei YouTube

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An den Erfolg des Kurzfilms schloss sich 2019 eine teilweise Crowdfunding-finanzierte Langspielfilm-Version des Szenarios an. Robbie Amell kehrte in Code 8 in die Hauptrolle zurück und die Stars Sung Kang (wieder als Polizist), Aaron Abrams (als Detective statt bester Freund) sowie Stephen Amell (nicht länger als Drohnen-Pilot, sondern begabter Verbrecher) waren ebenfalls wieder dabei. In dem 98-minütigen Sci-Fi-Film glitt der Handwerker Connor mit seinen elektrischen Kräften in die lukrative Kriminalität ab, um seiner Mutter zu helfen. Was erklärt, warum er bei Netflix am Anfang von Teil 2 aus dem Gefängnis entlassen wird.

Mehr zum Thema Film:

Wer den ersten langen Sci-Fi-Spielfilm von Code 8 schauen will, wechselt von Netflix einfach zu Amazon Freevee *, wo der Vorgänger gratis ohne Abo, mit Werbung, verfügbar ist.

Podcast mit Code 8 - Teil 2: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Februar bei Netflix und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendsten neuen Filme im Februar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr eine überraschende Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix, eine Romantische Komödie bei Amazon sowie einen vielversprechenden Animationsfilm mit kreativer Idee.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.