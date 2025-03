Horizon 2-Start gestrichen: So geht die Western-Saga von Kevin Costner weiter

Die Zukunft von Kevin Costners Western-Saga ist unsicher: Der deutsche Start von Teil 2 wurde gerade gestrichen, Teil 1 könnte dank Amazon Prime neue Fans finden. Wir haben alle wichtigen Infos.

Für einen Moment sah es so aus, als würde Kevin Costner mit Yellowstone sein letztes großes Western-Werk abliefern. Die 2018 gestartete Serie verwandelte sich in einen der beachtlichsten Erfolge seiner Karriere. Doch dann verließ Costner die Produktion und widmete sich einem noch größeren Projekt: der Horizon-Saga.



Nach Western wie Der mit dem Wolf tanzt und Open Range will Costner ein insgesamt zwölfstündiges Epos auf die Leinwand bringen. Teil 1 ist jetzt auf Amazon Prime gelandet, aber Horizon 2 hat seinen deutschen Starttermin verloren. Wie geht es weiter?

Wann kommt Horizon Teil 2?

Ursprünglich sollte die Fortsetzung bereits kurz nach dem Auftakt der Saga erscheinen. Da der erste Teil jedoch floppte, wurde der Kinostart verschoben. Hierzulande sollte Horizon 2 lange Zeit am 3. April 2025 in die deutschen Kinos kommen. Wie die Seite Allscreens zeigt, auf der Verleihe eigenständig ihre Veröffentlichungsdaten eintragen, hat der Film aktuell keinen Starttermin mehr. Der US-Start ist ebenfalls nicht präzise festgelegt und soll im Laufe des Jahres 2025 erfolgen. Wie es jetzt mit der Reihe weitergeht, ist unklar. Costner hält vorerst aber an seinem Zwölf-Stunden-Plan (mit vier Filmen) fest.

Wie geht die Geschichte in Horizon 2 weiter?

Wir befinden uns nach wie vor in der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs. Nachdem die Siedlerin Frances (Sienna Miller) bei einem Angriff der Apachen ihren Mann und ihren Sohn verloren hat, kehrt sie an den Ort ihres des Schmerzes zurück. Oberleutnant Trent Gephart (Sam Worthington), Frances' neue Liebe, macht sich derweil auf den Weg, um im Bürgerkrieg zu dienen und setzt dabei sein Leben dabei aufs Spiel.

Frances Schwager Owen (Will Patton) folgt dem Siedlertreck durch die Prärie und hofft, im weit entfernten Horizon eine Heimat für seine drei Töchter zu finden. Der Anführer der Gruppe, Matthew Van Weyden (Luke Wilson), ist jedoch vom Weg abgekommen. Die Siedler sind nicht die einzigen, die in der Patsche sitzen. Auch Marigold (Abbey Lee) und Hayes (Costner) befinden sich in einer brenzligen Situation.

Die Sykes haben die Verfolgung der beiden nicht aufgegeben. Vor allem Caleb (Jamie Campbell Bower) will sie nicht davonkommen lassen. Was er aber nicht weiß, ist, dass sich die Wege von Marigold und Hayes getrennt haben. Hayes heuert als Vorarbeiter in einer Verladestation für Pferde an. Marigold findet ein Versteck in einem Hotel. Und dann wäre da noch der Grundstücksspekulant H. Silas Pickering (Giovanni Ribisi).

Wie viele Teile von Horizon gibt es?

Insgesamt plant Kevin Costner vier Horizon-Filme. Zwei sind bereits abgedreht, die anderen beiden befinden sich noch in der Schwebe. Grund dafür ist das fehlende Budget. Nachdem Costner 39 Millionen US-Dollar seines eigenen Vermögens investiert hat, sucht er aktuell nach neuen Geldgebenden für die Umsetzung des Megaprojekts.

Die Horizon-Saga im Überblick:

Ist Kevin Costners Horizon-Saga ein Flop?

Da bisher nur ein Film offiziell im Kino gestartet ist, lässt sich diese Frage noch nicht eindeutig beantworten. Der Start des ersten Teils blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Laut Box Office Mojo konnte dieser nur knapp 39 Millionen US-Dollar einspielen. Die Produktionskosten belaufen sich derweil auf 100 Millionen US-Dollar, also rund 50 Millionen pro Film – auf den ersten Blick ein Flop.

Die Hoffnung ist, dass Horizon im Heimkino eine größere Zielgruppe findet. Streaming-Auswertungen können die Popularität der Saga deutlich steigern und für zusätzliche Einnahmen sowie mehr Interesse bei den Kinostarts der Fortsetzungen sorgen. Vorerst gilt jedoch, die Veröffentlichung von Teil 2 abzuwarten. Der Veröffentlichungsrahmen des Sequels wird uns verraten, für welche Zukunft Costners Western-Saga bestimmt ist.