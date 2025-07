Damit sind alle Dredd 2-Pläne gestorben: Taika Waititi legt die Sci-Fi-Reihe komplett neu auf

Ein neues Sci-Fi-Großprojekt macht die Runde in Hollywood: Marvel-Regisseur Taika Waitit bringt mit einem Action-Spezialisten die Kultfigur Judge Dredd zurück ins Kino.

Seit über einer Dekade warten Fans auf die Fortsetzung des kompromisslosen Sci-Fi-Action-Krachers Dredd mit Karl Urban in der Hauptrolle. Auch wenn hin und wieder ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu entdecken war, stellte sich zuletzt mehr als berichtigte Skepsis ein, dass ein solches Projekt jemals grünes Licht erhalten wird.

Stattdessen passiert nun genau das, was mit allen Marken in Hollywood passiert, die zu lange brachliegen: ein Reboot. Und das kommt im Zuge seiner Ankündigung direkt mit zwei bekannten Namen daher, die bereits den ein oder anderen Blockbuster auf die große Leinwand gebracht haben: Taika Waititi und Drew Pearce.

Statt Dredd 2 kommt ein komplettes Reboot der Sci-Fi-Reihe

Wie der Hollywood Reporter berichtet, übernimmt Waititi die Regie beim Dredd-Reboot, das dem titelgebenden Sci-Fi-Cop, der Richter, Geschworener und Henker zugleich ist, neues Leben einhauchen soll. Waititi brachte die letzten beiden Thor-Filme ins Kino und hat sich mit dem Oscar-Gewinner Jojo Rabbit einen Namen gemacht.

Auch bei Pearce steht ein Marvel-Blockbuster in der Vita: Iron Man 3. Darüber hinaus war er als Drehbuchautor an Action-Krachern wie Hobbs & Shaw und The Fall Guy beteiligt. Sogar bei Mission: Impossible – Rogue Nation hat er einen Story-Credit. Sein Regiedebüt lieferte er mit dem ebenfalls von ihm geschriebenen Hotel Artemis ab.

Gemeinsam sollen die beiden ein Dredd-Universum schaffen, das in Zukunft mit weiteren Filmen und Serien ausgebaut werden kann. Grundlage dafür bildet aber weder der Film mit Karl Urban noch die 1995 erschienene Version mit Sylvester Stallone. Waititi und Pearce gehen zur Comicvorlage von John Wagner und Carlos Ezquerra zurück.

Taika Waititis Dredd-Film soll weniger grimmig werden

Die Geschichte des Originals entführt in die Häuserschluchten von Mega-City One, einer dystopischen Metropole, in der Polizist:innen mit erbarmungsloser Härte für Recht und Ordnung sorgen. Dredd liefert somit nicht nur die Steilvorlage für düstere Science-Fiction, sondern auch jede Menge Action, wie der Film von 2012 eindrucksvoll bewies.

Ausgehend vom Bericht des Hollywood Reporter sieht der Plan für das Reboot jedoch einen Kurswechsel vor: Geplant ist ein unterhaltsamer Sci-Fi-Blockbuster, der dem Zeitgeist entspricht und sich offenbar mehr in die satirischen Wurzeln des Stoffs und weniger die ultra-grimmige Stimmung des jüngsten Films besinnt.

Mit einem Blick auf die Beteiligten ergibt das durchaus Sinn: Sowohl Waititi als auch Pearce sind nicht für bitterernste Filme bekannt. Im Gegenteil: Ausgelassene Action und jede Menge Humor, der in alle Richtungen schießt, stehen hier auf der Tagesordnung. Das dürfte den ruppigen Judges definitiv einen neuen Anstrich verpassen.

Sci-Fi-Reboot: Wann startet der neue Dredd-Film im Kino?

Bislang hat das Projekt kein Studio gefunden, was bedeutet, dass auch noch kein Kinostart feststeht. Damit reiht sich das Dredd-Reboot in eine lange Liste von angekündigten Taika Waititi-Filmen ein, bei denen unklar ist, ob sie jemals kommen.

In Vergangenheit wurde der Regisseur u.a. mit einem Live-Action-Remake von Akira, einer Neuauflage von Flash Gordon und einer Verfilmung der Comics-Reihe Der Incal von Alejandro Jodorowsky und Moebius in Verbindung gebracht. Auch einen Star Wars-Film könnte er in Zukunft drehen, doch der steckt in der Drehbuchphase fest.