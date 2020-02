Daniel Craigs letzter Bond: Der neue Trailer zu Keine Zeit zu sterben "ändert alles"

Daniel Craig verabschiedet sich von Bond. Und im neuen Spot zu Keine Zeit zu sterben tritt abermals Christoph Waltz als Blofeld auf. Seht hier den Super Bowl-Trailer.

James Bond legt einen knackigen 30-Sekunden-Auftritt beim Super Bowl hin. In James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben können wir uns über einige neue Action-Szenen freuen. Außerdem verbringt Bond Zeit mit der neuen 007, gespielt von Marvel-Star Lashana Lynch. Sagen wir es so: Die Stimmung ist angespannt.

Der neue Trailer bringt alte Bond-Bösewichte zurück

Der Trailer will eine Botschaft mit Nachdruck vermitteln: "Diesen April wird der 25. Bond alles verändern", prangt es dröhnend zwischen den Actionschnitten. Was genau der 25. Bond ändern wird, bleibt unklar. Sicher, Daniel Craigs Ausscheiden bedeutet große Einschnitte in der Reihe. Gemeint sind aber wohl eher Umstürze innerhalb des kommenden Films.

Alter und neuer Bösewicht im Bond-Trailer

Und der Trailer gemahnt dann doch lieber an das Alte. So ist abermals, wie in Trailer 1, die Stimme von Christoph Waltz als Blofeld zu hören, Bonds Gegenspieler unter anderem im Vorgänger Spectre. Blofeld stielt damit dem neuen Schurken von Rami Malek ein wenig die Schau. Auch diese Figur ist kurz zu sehen.

Derzeit arbeiten Billie Eilish und Hans Zimmer noch an der Musik für Bond 25. Nicht gemeinsam freilich, Eilish schreibt und singt den Bond-Song ein, Zimmer komponiert aus der Hüfte noch schnell den Score.

James Bond: Keine Zeit zu sterben - Alle wichtigen Infos zum 25. Film von 007

Nach einigen Verschiebungen startet der nächste James Bond-Film am 02. April 2020 in Deutschland. Ursprünglich war ein Start im Oktober 2018 geplant, nach dem Regisseurs-Wechsel wurde er auf Februar 2019 verschoben, wegen einer Überarbeitung des Drehbuchs dann noch einmal.



Freut ihr euch auf den Film?